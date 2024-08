Longobardi (RadioBussola24): “Daniliuc? Più forte di Lovato, meglio da braccetto”

Il parere del collega da Salerno che ci presenta i pregi e i difetti principali del difensore austriaco finito nel mirino del Torino

Federico De Milano Redattore 13 agosto 2024 (modifica il 13 agosto 2024 | 06:21)

Uno degli aspetti che ha maggiormente caratterizzato questo mercato estivo del Torino è l'elevato numero di partenze dal reparto difensivo visto che oltre all'onerosa cessione di Buongiorno al Napoli sono arrivati anche gli adii di Djidji e Rodriguez per fine contratto e il mancato riscatto di Lovato che è tornato alla Salernitana. Proprio da Salerno potrebbe arrivare il secondo rinforzo difensivo del Toro perché dopo l'acquisto di Saul Coco dal Las Palmas, ora i granata hanno inserito nella lista degli obiettivi anche il nome di Flavius Daniliuc, giocatore classe 2001 che nella serata di lunedì 12 agosto ha giocato tutta la partita di Coppa Italia contro lo Spezia mettendo a referto al 93' anche l'assist per il decisivo gol del pareggio che porta la firma di Dia. Per scoprire meglio il difensore austriaco abbiamo posto alcune domande a chi lo conosce molto bene: si tratta di Antonio Longobardi, collega di Radio Bussola 24 che a Salerno segue le vicissitudini della formazione campana e le racconta sempre con i suoi seguiti programmi come "Il pallone di tutti".

Buongiorno Antonio, come valuta Daniliuc come difensore?"Sicuramente è in uscita dalla Salernitana, per me è un giocatore da Serie A ed è anche parte della Nazionale austriaca, ha preso parte agli ultimi Europei pur non giocando mai. Nel 2022 è stato preso dal Nizza per 5 milioni di euro e si fece subito grande affidamento su di lui. Ha fatto bene anche negli ultimi sei mesi giocando quasi tutte le partite in prestito nel Salisburgo. Può fare anche il terzino destro in una difesa a quattro, in una difesa a tre come userebbe a Torino con Vanoli invece può giocare sia da centrale che da braccetto destro. Il meglio di Daniliuc a Salerno lo si è visto con Paulo Sousa nel 2022/23 e lui ha dato il meglio di sé giocando come braccetto destro assieme a Gyomber e Pirola. Secondo me ha un piede educato ed è un ragazzo ancora giovane ma di talento, il mio parere personale è che sia più forte anche di Lovato. Se il Torino lo prende per circa 3 o 5 milioni fa un affare".

Come mai non è stato riscattato dal Salisburgo?"Perché c'era un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro ma il Salisburgo non ha voluto esercitarlo perché giudicato il prezzo troppo altro. Hanno preferito lasciarlo tornare a Salerno per poi tentare di riaprire la trattativa ma ad oggi non c'è stato ancora un accordo. Si è parlato anche di società straniere su di lui. In questo momento il presidente Iervolino è intenzionato a cedere i giocatori di maggior valore per rientrare di alcune spese eccessive negli anni scorsi che hanno portato a grandi passivi negli ultimi due bilanci. Daniliuc a 3 milioni sarebbe svenduto, per ogni squadra di Serie A sarebbe un bel colpo".

C'è qualche difetto che si è notato di Daniliuc nella sua esperienza a Salerno?"Lui come anche altri giovani sono giocatori forti ma ogni tanto sono caduti in errori di posizione che denotano mancanza di concentrazione. Daniliuc fece un errore a Sassuolo che gli fece arrivare qualche dito puntato contro. Secondo me però con un allenatore bravo questo difensore può crescere tanto, a me piacciono le sue qualità, ha un destro educato e non ha nemmeno paura di prendersi la responsabilità di impostare da dietro. Deve solo cercare di essere più costante".

I tifosi della Salernitana lo hanno sempre apprezzato? È un giocatore che piace alla piazza?"Sì sì assolutamente. Non è mai stato un giocatore fuori dalle righe, nulla da segnalare sotto questo punto di vista. Dovesse tornare a Salerno da avversario, Daniliuc non prenderebbe molti fischi a differenza di altri come Dia o lo stesso Lovato che secondo me potrebbero invece rischiare di più".

Si vocifera anche di un interessamento della Salernitana per due giocatori del Torino come Seck e N'Guessan, potrebbero essere utili alla causa granata?"Personalmente non li conosco molto bene, in attacco c'è ancora molto da ricostruire perché Dia andrà via e sembra vicino alla Lazio, Bonazzoli invece è stato ceduto alla Cremonese e anche Simy può salutare. Seck da attaccante potrebbe essere utile, se ne è parlato un po' di questo giocatore ma resta tutto ancora da capire e si vociferava anche di Lapadula. Anche a centrocampo e in difesa servirebbero nuovi innesti, fino all'ultimo saranno giorni molto intensi per il mercato della Salernitana. Ad oggi manca proprio la spina dorsale di questa squadra".