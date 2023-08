Lys Gomis a TN: “Vlasic? Il trend è cambiato, il Toro oggi crea appetito”

Cosa l'è mancato di più del calcio giocato? "Mi è mancata l'adrenalina dello spogliatoio. Mi sono mancati anche i rapporti quotidiani con i miei compagni, quelli che si vivono nelle partitelle e in tutti gli allenamenti. Il presidente mi ha permesso di continuare a fare il preparatore del settore giovanile e quindi non mi rovino i miei obiettivi per il futuro. Aggiungo solo il calcio giocato che mi dona grandi sensazioni".

Come vede il Torino in questa stagione? "Come ogni anno, prima dell'avvio del campionato, sono molto carico. Il Torino non ha perso molti giocatori, il 90% della rosa è stata confermata. Speriamo di fare un campionato migliore rispetto a quello scorso: l'obiettivo dev'essere quello con Juric in panchina".

Si ritiene soddisfatto del ritorno di Nikola Vlasic? "Il ritorno di Vlasic è un segnale. Il giocatore è stato preso da un club importante come il West Ham. Il ragazzo voleva tornare al Toro e da Juric. Il trend è diverso rispetto al passato, quando i calciatori erano di passaggio nel Toro. Oggi il Toro crea appetito e i giocatori vogliono rimanerci".

Il futuro di Luca Gemello può ancora essere vincolato al Toro? "Conosco bene Luca, se resta al Torino ed è felice, non possiamo che esserlo tutti noi perché è un altro ragazzo del vivaio che si sta mettendo in evidenza. Il mio consiglio è quello di mettere in mostra le sue qualità per poi meritarsi il Toro. Tuttavia, se Juric lo ritiene un perno della sua rosa, allora è giusto che resti perché è certamente un motivo di vanto".

Il centrocampo attuale del Torino può valere una posizione nobile della nostra Serie A? "Un centrocampo così, se dovessero rimanere tutti, è davvero molto qualitativo. Da anni non si vedeva un centrocampo così competitivo al Torino. I giocatori sono giovani, forti e di prospettiva. Si può pensare al futuro con tanti giocatori nella rosa attuale del Torino. Juric sta facendo un grande lavoro".

Cosa si augura da tifoso del Toro in vista della stagione 2023/2024? "Da tifoso spero che tutto l'ambiente sia unito. Non bisogna contestare alla prima difficoltà. Noi tifosi vediamo sempre nero, ma se ci uniamo al mister e lo lasciamo lavorare in pace, ci toglieremo grandi soddisfazioni. Ha fatto anche un gran bel gesto dopo la Feralpisalò ringraziando tutto il popolo granata per l'affetto ricevuto. Penso che l'ambiente si stia ricompattando".