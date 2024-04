Marco Berry a TN: “Derby? Cairo ha il braccino anche qui. Juric merita l’Europa”

In esclusiva le parole dell'illusionista grande tifoso del Toro: la sua analisi del derby della Mole pareggiato 0 a 0

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 15 aprile 2024 (modifica il 15 aprile 2024 | 06:31)

Marco Berry, pseudonimo di Marco Marchisio, è un illusionista, comico, autore e conduttore televisivo, ma soprattutto è un torinese e torinista. In esclusiva su Toro News analizza da tifoso quanto accaduto nel derby della Mole di sabato 13 aprile.

Buongiorno Marco. Come ha vissuto il derby di sabato?"Nel primo tempo non bene, nella ripresa meglio. Juric avrà giustamente dato la scossa. Nella ripresa abbiamo fatto un'altra partita. La gara non è stata bella, è stata molto fisica e nervosa. Del resto, è stato un tipico derby. Non mi aspettavo una bella partita sabato. Potevamo vincere noi, potevano vincere loro, è finita 0 a 0. Serve il pari? No, ma va bene così".

Quindi, non ha terminato il sabato sera deluso?"Sono contento che Milinkovic-Savic abbia parato, il che non è scontato perché può accadere qualsiasi cosa con lui. Buongiorno ha sfornato un'altra grande prestazione. C'era un'aspettativa troppo alta sul derby, quindi è normale che sia stata una gara molto nervosa".

Il derby è stato caricato troppo dall'ambiente granata?"Se nessuno avesse parlato del derby, probabilmente avremmo fatto meglio. Invece, è da quindici giorni che si parla solo del derby. Si è legato al derby tutto il futuro del Toro: da quello di Juric a quello europeo. Troppa pressione, non l'ha retta nemmeno Juric, uno che ne ha viste tante in vita sua. Per un gruppo di ragazzi di 25 anni diventa dura gestire una tensione del genere. Ho visto una partita fatta di muscoli, non di bel gioco. L'ansia da prestazione ci ha limitato. Il Toro ha giocato molto meglio altre partite".

Il gioco di Juric in questi tre anni l'ha convinto? L'ha divertito?"Se si guarda l'elenco dei giocatori che Juric ha a disposizione, penso che siamo tutti concordi che abbia fatto dei miracoli. Sì, è difensivo ma aggiungo meno male perché nel calcio si vince se si prendono pochi gol. L'unico appunto che muovo a Juric è che abbiamo perso troppi punti contro squadre inferiori a noi. Non mi è piaciuto l'atteggiamento con alcune piccole della nostra Serie A, vedi la gara con la Salernitana a Torino. Non puoi perdere due punti con la Salernitana: devi uscire dal campo dopo il primo tempo sul 5 a 0. Comunque, a parte questo, Juric ha dimostrato di essere da Toro: mi ha divertito e merita di arrivare in Europa".

Un solo derby vinto in 19 anni di presidenza Cairo: è questo il principale cruccio dell'era Cairo?"Permettimi la battuta: Cairo ha il braccino anche nei derby. Scherzi a parte, Cairo ha preso un Toro fallito e l'ha gestito come altre aziende che lui ha rilevato. Non punta a far diventare le aziende le numero uno al mondo, punta a sistemarle e a farle funzionare. Nel Toro ha fatto un discreto lavoro. Il fondo americano o l'emiro sarebbero ben accetti, altrimenti meglio Cairo che tanti altri".

