Marco Ligabue a TN: “Nuovo allenatore? Serve carattere, piazza esigente”

Le parole di Marco Ligabue che commenta la stagione del Toro e fornisce le sue indicazioni per il futuro dei granata

Redazione Toro News 2 giugno 2024 (modifica il 2 giugno 2024 | 06:31)

In occasione della "Partita della Leggenda", erano presenti al Filadelfia sia diversi ex giocatori del Torino ma anche tanti ospiti speciali come noti tifosi granata che hanno accettato di scendere in campo per questo speciale evento. Tra i presenti c'era anche Marco Ligabue, noto cantautore tifoso del Toro che a margine della partita ha commentato in esclusiva ai nostri microfoni il presente e il futuro della formazione granata. Di seguito le parole di Ligabue.

Che emozione è tornare al Filadelfia?"Tornare qui è bello, ero già stato qui all'inaugurazione e vedere questi pellegrinaggi granata fa piacere sempre. Ho potuto anche giocare e vedevo Ferrante, Semioli e Fuser che mi scappavano da tutte le parti. Unire questo stadio a quelli che hanno scritto alcune pagine della storia del Toro è stato emozionate".

Qui hai registrato il video della tua nuova canzone..."Anima in fiamme è una canzone scritta sulle passioni come musica e calcio e per questo l'ho registrato allo stadio. Ringrazio ancora la società Torino e il comune per avermi lasciato due ore lo stadio a disposizione, mi sembrava di tornare bambino quando sognavo di essere Pulici, Graziani o Claudio Sala".

Cosa ne pensi della stagione del Toro col nono posto?"Diamo dei meriti a Juric per questi tre anni che ci ha riportati in questa zona di comfort del nono e decimo posto che è meglio di prima. La squadra non ha più preso imbarcate e sarebbe bello fare un passo in più. Cominciamo a pensare al futuro visto che arriverò un nuovo allenatore. Chi vorrei? Romanticamente direi un profilo giovane che propone bel calcio e valorizza i giovani della Primavera ma vorrei anche uno di carattere come Juric. Tenere in piedi questa piazza non è facile perché è esigente vista la grande storia che possiede. Sono combattuto perché anche il nome di Vanoli che ho letto va bene, a Venezia ha fatto bene però uno di carattere potrebbe essere un'altra bella strada ma dipende anche dai piani della società".

Da quale giocatore bisogna ripartire?"Sarà difficilissimo tenerlo ma Buongiorno è il nostro vero capitano perché arriva dalle giovanili e ha fatto tanto. Poi dico anche Ricci a metà campo che è giovane e promettente e poi davanti Duvan Zapata. Teniamo questi tre e poi attorno mettiamoci cosa viene".