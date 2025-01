Oskar degli Statuto a TN: “Non c’è solo Red Bull. Resto fiducioso sulla vendita”

In esclusiva le parole della voce della band di Torino che analizza l'attualità granata tra campo e società

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 16 gennaio 2025 (modifica il 16 gennaio 2025 | 06:32)

Sono ore delicate sotto la Mole sponda granata tra campo e società. Dalle parole di Red Bull alle analisi post-derby, il Torino sta vivendo un inizio di 2025 cruciale. Su Toro News interviene in esclusiva un tifoso d'eccezione come Oscar Giammarinaro, per tutti Oskar degli Statuto, band torinese e fortemente granata.

Buongiorno Oscar. Come ha appreso le dichiarazioni di Oliver Mintzlaff, responsabile dei nuovi investimenti di Red Bull?"Non c'è solo la Red Bull che può comprare il Toro, ci sono un sacco di altre realtà che potenzialmente potrebbero farlo. Resto fiducioso sulla vendita della società, Red Bull o non Red Bull".

Necessaria la vendita di Cairo giunti a questo punto?"Sì, la situazione attuale non è gestibile. Non vedo una soluzione con l'attuale proprietà. Ci sarebbe bisogno di un cambiamento talmente radicale che non mi sembra nelle corde di questa proprietà. I tempi per il passaggio di mano sono molto maturi".

Vede ancora Cairo al timone del Torino nel Natale 2025?"No, penso che il 2025 possa essere l'anno della cessione da parte di Cairo. Non ho spiegazioni razionali e non ho elementi fondanti su cui rifarmi, però sento che in quest'anno solare ci sarà un passaggio di società".

Passiamo al campo. Come ha visto il Toro del derby?"Mi è piaciuto lo spirito, hanno fatto quello che hanno potuto. Era un po' che non li vedavamo così. I tifosi hanno visto che hanno dato l'anima, hanno intimorito la Juventus. Dopodiché non è che con questo pareggio salviamo la stagione. Ci sono tante cose da risolvere, in primis prendere un attaccante".

Si reputa ottimista per la salvezza del Torino?"Non sono ottimista, sono realista: ce la giocheremo partita per partita. Credo che sarà molto difficile raggiungere la salvezza. Ho massima fiducia nel tecnico, però i giocatori a disposizione sono questi e i miracoli non si fanno".

Si attende solo un attaccante dal mercato di riparazione?"Anche dal punto di vista numerico l'attaccante sarà fondamentale. Il livello della squadra è piuttosto mediocre e basso, quindi non ci sono altri colpi specifici urgenti oltre alla prima punta. Non mi aspetto un ribaltone della rosa, nessun segnale va in quest'ottica, però almeno un attaccante di buon livello dovrà essere preso".