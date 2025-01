Comotto a TN: “Ricci? Sarà un’operazione estiva molto remunerativa per il Toro”

In esclusiva le parole dell'ex capitano del Torino, doppio ex della sfida di domenica tra la Fiorentina e i granata

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 15 gennaio 2025 (modifica il 15 gennaio 2025 | 06:31)

L'ex capitano del Torino Gianluca Comotto torna a parlare in esclusiva su Toro News. Lo fa in un momento particolare della stagione granata. Dopo il derby pareggiato in rimonta contro la Juventus, tutti si auspicano una risalita in classifica della squadra di Paolo Vanoli. Per Comotto quella di domenica tra Fiorentina e Torino sarà la classica sfida da doppio ex.

Buongiorno Gianluca. Cosa l'è piaciuto del Toro del derby?"Non tanto l'aspetto tecnico quanto quello mentale perché si è visto un Toro con gli attributi. Ha reagito bene al gol incassato a inizio match e alla fine se una squadra meritava la vittoria questa era il Toro".

All'andata contro la Juventus malissimo, sabato scorso dei passi in avanti."Sì, in quel caso mancò tutto. Sabato la prestazione c'è stata. Speriamo sia il punto di ripartenza per un Toro che deve stare lontano dalle zone calde. Non è mai entrato nel pantano, però deve fare punti per starci il più lontano possibile".

Vanoli ha ripreso in mano l'imbarcazione?"Mi piace il suo atteggiamento. Non trova scuse e alibi. Si è calato dentro la dimensione. Sa che ci sono delle difficoltà, però vuole tirare fuori il massimo da una rosa che ha delle mancanze, a maggior ragione dopo l'infortunio di Zapata".

A inizio gennaio il Torino doveva già avere in rosa un sostituto di Zapata?"No, non è affatto scontato. A gennaio i giocatori forti non si riescono a prendere tanto facilmente perché le loro squadre di appartenenza fanno di tutto per tenerli. Devi fare una selezione di giocatori scontenti. Solo con una grande mole di denaro puoi prendere i calciatori che vuoi, altrimenti devi valutare il profilo più pronto nel più breve tempo possibile. Lo straniero non è mai facile da inserire a gennaio. Il Torino mi sembra orientato a prendere alcuni scontenti di squadre blasonate. Essendo complesse le dinamiche, le trattative possono andare per le lunghe".

Serve qualcosa in più che un attaccante per la rosa del Toro?"Cairo e gli uomini di mercato sapranno come muoversi. Vanoli si aspetta dei rinforzi. Tutti sono concordi, ora si tratta di trovare la miglior occasione".

Quanto manca Bellanova in questa squadra?"Ne nascono sempre di meno di laterali così. Oggi si cercano più giocatori a tutta fascia piuttosto che dei vecchi terzini. Bellanova non è facilmente sostituibile e al Toro si sta vedendo".

Ricci lo vede nel Milan a stretto giro?"Penso che sia un'operazione estiva. Sarà un'operazione fortemente remunerativa per il Toro. Ricci è un ottimo centrocampista, italiano, di prospettiva".

Domenica ci sarà la Fiorentina. La Viola sta andando oltre le sue possibilità prima di questo brusco stop?"Sì, la Fiorentina per una serie di circostanze aveva inanellato una serie di vittorie di fila. La Viola non è costruita per vincere lo Scudetto. Domenica saranno di fronte due squadre convalescenti: il Toro in via di guarigione, la Fiorentina ancora in una fase di malattia. Sarà una partita molto delicata".