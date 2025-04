La Stampa: “Torino, chi sostituirà Ricci contro il Como?”

"Nella partita degli errori c’è cascato anche lui e forse anche questo aiuta a capire meglio quel che ha vissuto a livello mentale il Toro domenica contro il Verona, davanti a oltre 25mila spettatori delusi per la peggior prestazione del 2025 - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - L’espulsione di Samuele Ricci, solitamente ai limiti della perfezione in questa stagione e attento ad evitare rischi inutili, non è subito costata cara come il rigore sbagliato da Adams o la papera di Milinkovic-Savic sul gol di Sarr. Quel rosso per il fallo sul giovane Ajayi è arrivato a pareggio acquisito e nei minuti finali della sfida, ma i problemi per i granata iniziano adesso. Perchè Ricci non ci sarà domenica nella trasferta di Como e uno come lui, semplicemente, non c’è nella squadra di Vanoli: non solo perché è il capitano del Torino, ma soprattutto perché è il vero uomo di qualità e quantità del centrocampo." E in conclusione: "Non a caso, infatti, nell’unica partita di campionato in cui non ha giocato causa squalifica per somma di ammonizioni, i granata hanno perso 3-2 a Bologna. Un ko beffardo, figlio dell’autogol al 90’ di Biraghi e di una serie di errori, dove l’assenza di Ricci si è fatta sentire tantissimo. Vanoli quel 14 febbraio aveva rimesso Linetty in cabina di regia e lanciato Casadei per la prima volta da titolare nel “nuovo” 4-2-3-1 e questa coppia potrebbe riformarsi in riva al Lago di Como".