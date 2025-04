Tuttosport: “Torino, Vanoli pretende impegno e attaccamento dai giocatori”

"Come si dice in questi casi: non volava una mosca, ieri al Fila. Allenamento di scarico per chi aveva giocato contro il Verona e lavoro ben più intenso per tutti gli altri, come sempre il giorno dopo una partita. Gruppi suddivisi, con Vanoli a seguire le fatiche con la consueta passione - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Nessuna ramanzina particolare al collettivo, nessun discorso urbi et orbi, nessun tono alto. Non ce n’era assolutamente bisogno, d’altra parte. Quanto Vanoli doveva dire, l’aveva già ampiamente detto durante l’intervallo e subito dopo la partita di domenica. Allora sì che i decibel si erano alzati, dapprima perché il tecnico era enormemente seccato dal comportamento e dal rendimento dei suoi durante il primo tempo, e alla fine perché anche quanto era globalmente emerso nel corso della ripresa aveva lasciato dosi di amaro in bocca, al di là di quel minimo di reazione positiva mostrata dalla squadra più che altro a tratti". E in conclusione: "Ecco, sì: «Li ho visti dispiaciuti». Per cui anche presenti a loro stessi. Ed effettivamente rammaricati erano un po’ tutti, ciascuno a modo suo, quando ieri si sono ritrovati al Fila. Non era davvero necessario per Vanoli sgolarsi in nuove ramanzine. E il modo con cui il gruppo ha ripreso l’attività, con consapevole atteggiamento, è indubbiamente risultato un segnale: il segnale giusto, doveroso, atteso. Umiltà, fame, motivazioni adeguate, senso di responsabilità, attaccamento, impegno costante: questo pretende sempre Vanoli".