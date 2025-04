Torino, testa al Como ma le motivazioni devono farsi sentire

Un sfida che conta oltre la classifica

Emblematiche sono state le parole di mister Vanoli dopo il Verona: "Da qui alla fine devono essere solo grandi prestazioni. A volte non ti riesce subito come oggi, l'abbiamo fatta nella seconda parte. Dobbiamo guardare le cose positive, non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto in queste quattordici gare con una sola sconfitta a Bologna o nelle ultime sei gare. Se no buttiamo tutto via". Il Toro ha raggiunto la soglia psicologica dei quaranta punti, anche se la salvezza era certa già da qualche gara, ma questo non vuol dire riporre i remi in barca in queste ultime sette sfide di Serie A. I granata hanno ora la possibilità di togliersi delle soddisfazioni e crescere come collettivo in vista della prossima stagione. Queste ultime gare, senza il peso del risultato, devono avere questa motivazione al centro, contro il Como in primis.