Torino-Verona 1-1, Vanoli: “Arrabbiato per il primo tempo, ma abbiamo reagito”

Le parole dell'allenatore granata

6 aprile 2025

Nell'immediato post gara di Torino-Verona il tecnico dei granata Paolo Vanoli ha rilasciato delle dichiarazioni.

Mister, quale è il suo commento sulla partita di oggi? "Arrabbiato per quello che è successo nel primo tempo perché siamo stati lenti siamo stati lenti nel giro palla. Siamo stati lenti a trovare le nostre soluzioni, siamo stati lenti ad attaccare la profondità e non è una questione di approccio. È una questione di mentalità, è un episodio su cui dobbiamo crescere perché dobbiamo capire che tipo di partita dovremo affrontare. A Roma abbiamo incontrato una squadra che giocava in casa faceva la partita quindi eravamo noi ad aspettare invece dobbiamo sapere quando dettare i ritmi della partita e nel primo tempo non sono siamo precisi e bravi nel trovare soluzioni. Questo ci ha reso tutto complicato. Il secondo tempo invece perché mi è piaciuto perché la squadra voleva uscire. La squadra ha saputo reagire a due episodi importanti come il rigore di Che Adams e l'errore di Vanja, perché siamo stati lucidi per andare a cercare il pareggio e questo lo abbiamo dimostrato. Però dobbiamo imparare a crescere a livello mentale, adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima partita che è importantissima e fare degli errori un tesoro".

Il secondo tempo è stato da montagne russe, come ha vissuto questi momenti chiave del match? "Nel secondo tempo siamo stati bravi nonostante che magari in qualche ripartenza sapessimo che era una squadra di gamba in campo aperto. Dovevamo fare a volte un po' meglio le preventive che abbiamo sbagliato un pochettino secondo me nel primo tempo. Però la squadra del primo tempo ha cercato qualche soluzione diversa come è successo nel gol. Potevamo fare tante cose meglio, però quando si incontra una squadra col blocco basso ci vuole anche la qualità individuale per arrivare al tiro perché era una situazione, come è successo nel gol e questo dobbiamo miglioralo, e anche tanto".

Però soprattutto dal secondo tempo in poi resta una prestazione solida, la squadra ha cercato di vincere nonostante l'uomo in meno. È soddisfatto di ciò? "Tanto perché ripeto, siamo una squadra che può sbagliare, però fino alla fine ci crede e prova a fare qualcosa di importante. Non volevamo deludere i nostri tifosi, si può fare di più, però oggi dobbiamo essere bravi a capire che queste ultime sette partite ogni partita c'è qualche cosa di diverso per le motivazioni con cui queste squadre scendono in campo. In questo dobbiamo essere bravi e lucidi, è un tasto che tocco per crescere e diventare qualcosa in prospettiva futura".

Un parere sulla prestazione di Elmas, a volte un po' altalenante, ma che alla fine riesce a trovare il colpo giusto? Altalenante perché bisogna capire che sono giocatori con una storia, come Elmas, dove la condizione la devi trovare con la continuità. Giustamente ha delle pause, come mi aspetto, lo stesso di Casadei. Sono elementi che hanno valore, ma che bisogna tenere con il piede per terra perché hanno bisogno di ritmi che non hanno avuto. Stanno dando una grossa mano, ma questo deve fare crescere tutto il gruppo. Per l'ennesima volta chi è entrato ha dato qualcosa, Gineitis ha giocato in un ruolo non suo. Non sono alibi, dobbiamo aiutare la squadra".

Ora c'è il Como, cosa servirà per incidere? "Una grande prestazione. Da qui alla fine devono essere solo grandi prestazioni. A volte non ti riesce subito come oggi, l'abbiamo fatta nella seconda parte. Dobbiamo guardare le cose positive, non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto in queste quattordici gare con una sola sconfitta a Bologna o nelle ultime sei gare. Se no buttiamo tutto via. Sono il primo ad essere severo con i miei giocatori, oggi li ho visti dispiaciuti".

I tifosi vi hanno salutato con affetto? "L'ho detto sempre e li ringrazio. Lo vedo da tempo, oggi è stato spettacolare e so che nel rush finale saranno il dodicesimo uomo, anche in prospettiva futura"