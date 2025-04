Corriere Torino: “Torino, una squadra a immagine e somiglianza di mister Vanoli”

"E' un Toro resiliente, per dirla con un aggettivo di gran moda. Una squadra capace di reagire anche in «una partita che sembrava nata per non essere vinta», come il presidente Urbano Cairo ha etichettato il pareggio di domenica contro il Verona - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - I granata erano in giornata-no tra il rigore fallito da Adams e la dormita di Milinkovic-Savic che ha spianato agli ospiti la strada del provvisorio vantaggio. Il primo caldo ha giocato un brutto scherzo al Toro, apparso con le gomme sgonfie e il fiato corto. Ma tre minuti dopo aver incassato il ceffone di Sarr è arrivata, citando ancora Cairo, la «reazione rabbiosa» che ha portato al «bellissimo gol di Elmas»". E in conclusione: "Nuovo anno, nuovo modulo, nuovo Toro. Ecco una squadra a immagine e somiglianza di mister Vanoli, che sta trasmettendo ai granata la mentalità e i valori del suo maestro Antonio Conte: «Abbiamo lavorato quattro anni insieme, gli sarò sempre grato. Da lui ho imparato soprattutto il concetto della resilienza», aveva detto qualche tempo fa Vanoli, che ieri ha diretto la ripresa dei lavori al Filadelfia. I numeri sono freddi ma sinceri. Il Toro ha guadagnato il decimo posto, sfrattando l’Udinese dalla colonna sinistra della classifica."