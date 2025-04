Gazzetta dello Sport: “La quarta opera d’arte di Eljif Elmas”

"Ancora un’opera d’arte, la quarta in sette partite. Domenica contro il Verona, Eljif Elmas ha aggiunto un’altra perla alla collezione di gol in maglia granata - esordisce così Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Quel sinistro vellutato e preciso, fondamentale per riprendere il Verona, non è andato soltanto a impreziosire il rendimento del macedone, ma ha anche reso più ampio il campionario di bellezze offerte in questi due mesi ai tifosi granata, che per la prima volta hanno potuto esultare in casa per una sua prodezza". E in conclusione: "l gol al 22’ della ripresa è infatti diverso rispetto a quelli visti finora con la maglia del Torino: mai aveva segnato con il sinistro, mai dopo un’azione concepita e costruita dalla destra. Una testimonianza in più del talento di questo giocatore, arrivato a fine gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia".