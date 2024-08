Oskar (Statuto) a TN: “Preoccupato dal mercato. Gosens? Punterei su di lui”

Le parole in esclusiva del front man della band torinese che si sofferma sull'estate granata e soprattutto sulle trattative di mercato

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 5 agosto 2024 (modifica il 5 agosto 2024 | 06:21)

In questo inizio agosto, in vista dell'esordio ufficiale del Torino di Paolo Vanoli in Coppa Italia e in attesa di qualche fiammata sul fronte mercato, torna a parlare in esclusiva su Toro News un caro amico granata: Oskar, all'anagrafe Oscar Giammarinaro, front man della band torinese degli Statuto.

Buongiorno Oskar. Prime impressioni su Paolo Vanoli?"A livello umano l'impressione è davvero ottima, è una persona che sembra disponibile ed è attenta dei valori della storia del Torino. Mi sembra che il mister sia vicino ai tifosi e molto rispettoso. Saranno i risultati sul campo a dire il resto".

Buongiorno-Napoli è stata la vera notizia dell'estate granata: come l'ha presa?"Spiace tantissimo, ma capisco la scelta di Buongiorno. Ha salutato in modo rispettoso. Le ambizioni del Napoli sono superiori rispetto a quelle del Torino attuale. Come gli ho detto di persona, gli faccio anche in questa intervista un grosso in bocca al lupo. Rimarremo sempre legati ad Alessandro".

La preoccupa il mercato granata?"Sono preoccupato perché non vedo movimenti determinanti in entrata. L'unico movimento di mercato determinante ha riguardato l'uscita di Buongiorno. Mi auguro non ce ne siano altri, visto che ho letto che ci sono sirene di mercato anche per Bellanova e Ricci. Mi aspetto dei colpi importanti. Al momento il nostro mercato è poca cosa".

Si rischia di aver perso del tempo?"Il modo di giocare di Vanoli è differente rispetto a quello di Juric, ormai lo abbiamo capito tutti. Quindi, sarebbe stato importante avere una squadra al completo fin da metà luglio. La considerazione è logica, quasi scontata, però va ricordata perché il tempo scorre veloce e tra poco si fa sul serio".

La soddisfa la scelta di Duvan Zapata capitano?"Sì, molto felice. Si è posto bene, ha portato allegria. Lo vedo sempre sorridente: con il sorriso non si fa mai mettere i piedi in testa. Un ragazzo brillante".

Se dovesse sacrifare uno tra Ricci e Ilic, opterebbe per il serbo?"Sicuramente, Ricci deve rimanere. Lo ritengo non sacrificabile per nessun motivo. Può diventare un giocatore valido sia per noi sia per la Nazionale. Lo reputo un ragazzo molto in gamba".

Gosens al Toro come la prenderebbe?"Credo che un giocatore come Gosens servirebbe, sebbene non sia più in fase di ascesa nella sua carriera. Farebbe comunque molto comodo e io personalmente punterei molto su di lui".