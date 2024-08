Toro, chi sale e chi scende a fine preparazione: Zapata trascina, Sanabria annaspa

Con la conclusione della partita vinta 0-3 con il Metz e di conseguenza anche della tournée in Francia, per il Torino la preparazione estiva può considerarsi finita e ora è tempo di focalizzarsi al 100% sulle partite ufficiali che cominceranno domenica prossima quando per la Coppa Italia arriverà il Cosenza a far visita ai granata. In questo periodo trascorso - in ordine cronologico - tra Filadelfia, Pinzolo e Francia, il nuovo allenatore del Toro, Paolo Vanoli, ha avuto le prime indicazioni su chi è già più coinvolto dal suo credo calcistico e chi meno. Vediamo ora quindi chi sale e chi scende al termine della preparazione estiva del Torino.