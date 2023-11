Papaccio (MonzaNews): “Problemi sulla fascia sinistra, il Torino può sfruttarli”

Grazie a chi lo conosce molto bene, scopriamo i punti deboli e quelli di forza del Monza, il prossimo avversario del Torino

Federico De Milano Redattore

Dopo due vittorie consecutive in campionato il Torino cercherà continuità questa sera sul campo del Monza prima della sosta per le gare delle Nazionali. La formazione brianzola, come affermato da Juric in conferenza stampa, sarà un avversario scomodo. Per conoscere meglio questa squadra abbiamo posto alcune domande a chi la segue sempre da vicino. Si tratta di Andrea Papaccio di MonzaNews che ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni.

Buongiorno Andrea, come sta il Monza? Con che umore e in che stato di forma fisica arriva alla partita contro il Torino?"Il Monza arriva da due gare dove ha dimostrato carattere, a Verona è arrivata una vittoria dopo una grande prova corale. Contro il Torino ci sarà l'entusiasmo di una squadra che sa di poter mettere in difficoltà chiunque. Rispetto al Torino, i biancorossi hanno anche avuto un giorno di riposo in più e questo magari potrebbe pesare nell'economia della partita".

Izzo si è recentemente infortunato e starà fuori a lungo saltando quindi la partita da ex contro i granata. Come sta andando la sua avventura a Monza? Che opinione hanno allenatore e tifoseria su di lui?"L'anno scorso è stato uno dei grandi protagonista della prima storica stagione in Serie A. Riesce a sopperire alle sue lacune tecniche con sacrificio e sudore, senza di lui si sente la mancanza di quel giocatore che si mette sempre a disposizione per i compagni. Conosce bene la Serie A e ha leadership nello spogliatoio, la tifoseria attende a braccia aperte il suo rientro che non sarà prima del 2024 dopo l'operazione al piede a cui si è sottoposto a Barcellona".

Le due squadre in classifica sono separate da un solo punto (Monza 16 e Torino 15). Possiamo quindi attenderci un match equilibrato?"Dopo le big del campionato, ovvero quelle che fanno l'Europa, io metto Torino e Bologna che sono squadre con rose e storia importanti. Anche se per ora la partenza non rispecchia le aspettative penso che il Torino sia sempre una squadra pericolosa e contro cui non è mai semplice giocare. Mi aspetto un match divertente, non vedo una favorita netta, in questi casi potrebbe influire sempre anche un po' il pubblico casalingo".

Ci sono dei punti deboli che la formazione di Palladino ha paventato in queste prime undici giornate? Su cosa dovrebbe far leva il Torino per vincere?"Il Monza ha ancora lo stesso problema dell'anno scorso, ovvero l'assenza di un bomber di razza anche se in realtà Colombo nelle ultime partita ha iniziato a famigliarizzare con la porta. Un altro problema è la fascia sinistra che soffre la mancanza di Carlos Augusto, ceduto all'Inter, sostituirlo non è semplice. A me del Torino piace Sanabria e se fossi Palladino lo terrei molto d'occhio. Bellanova e Ilic non sono in un ottimo momento ma secondo me sono giovani che possono crescere e fare molto bene nella squadra granata".

Quali sono invece gli elementi biancorossi apparsi più in forma nelle ultime partite? Chi dovrebbe temere maggiormente un tifoso granata?"Indico Pessina e Gagliardini, soprattutto il secondo che nelle ultime partite ha impressionato molto. La piazza biancorossa non era contenta del suo arrivo perché all'Inter non ha fatto bene. A Monza però può tornare il giocatore visto a Bergamo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.