Peppe Vives a TN: “Elmas perfetto sotto punta. Arriva facile alla conclusione”

In esclusiva le parole dell'ex capitano del Torino che ha seguito da vicino la positiva esperienza di Elmas al Napoli

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 31 gennaio - 06:30

Buongiorno Peppe Vives. Il nostro Francesco Bugnone le ha dedicato l'ultima puntata di Culto..."L'ho letto con grande piacere, è stato un bel momento rileggere la mia avventura in granata con quelle parole di elogio. Concordo con l'articolo: ho voluto bene al Toro e continuo a volergli tanto bene. Mi ha dato l'opportunità di arrivare in Europa League, a me che sono partito dai dilettanti. E tra l'altro l'ho potuto fare nel Toro, in una piazza importante con un tifo spettacolare. Sarà sempre grato al Toro, l'ho detto e lo ribadisco".

Anche lei comunque ha messo molto del suo per farsi voler bene. In granata ha fatto progressi eccezionali."Ho messo grandissimo impegno perché dovevo ripagare una grande fiducia. Ho dato tutto me stesso: se riesci a trasmettere questo, sicuramente riesci a fare grandi cose. Le difficoltà ci saranno sempre, ma si riuscirà a superarle".

Il Toro potrà tornare prima o poi a respirare quel clima europeo? Anche quest'anno si va verso una stagione anonima."Purtroppo sì. Mi aspetto però un Toro in Europa nel futuro. Il presidente dovrà fare qualcosina in più, credo voglia fare qualcosina in più. Il Toro lo merita".

Parliamo di Elmas. Buon acquisto?"Elmas è un giocatore importante, nella stagione dello Scudetto a Napoli è stato decisivo elevando la qualità del centrocampo della squadra di Spalletti. Al Lipsia non è andata come ci si poteva attendere, era lecito aspettarsi qualcosa in più. Ha un vantaggio: conosce il calcio italiano e si sa quanto questo possa fare la differenza soprattutto per chi arriva a gennaio. Ha uno svantaggio: ha giocato poco nella prima parte della stagione, quindi avrà bisogno di tempo per mettersi in condizione. Il miglior modo per crescere dal punto di vista fisico è giocare con regolarità. Al Toro probabilmente potrà farlo e questo lo aiuterà certamente. In tal senso sono fiducioso su una sua crescita abbastanza rapida da febbraio a fine stagione".

Quali sono le sue peculiarità?"Non credo avrà problemi di inserimento nei dettami tattici di Vanoli. Elmas ha una caratteristica che lo contraddistingue: sa arrivare facilmente alla conclusione in porta. Potrà dare soluzioni alternative a Vanoli. Può interagire al meglio con uno come Ricci".

Nel nuovo modulo del Torino può funzionare?"La sua posizione ideale è sotto punta e quindi il 4-2-3-1 non potrà che esaltarlo ancor di più. Direi che è un colpo in linea con il nuovo modulo del Toro".