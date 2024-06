Pistocchi a TN: “Vanoli? Il Toro migliorerà con lui, è più elastico di Juric”

Ha dei dubbi su quello che potrà essere il mercato del Toro?"I risultati degli ultimi vent'anni non sono soddisfacenti, su questo non c'è dubbio. Ma fare calcio in Serie A non è facile. Ci sono belle eccezioni in Italia, vedi l'Atalanta, che però non è più della famiglia Percassi ma ha una proprietà statunitense, oppure il Bologna di Saputo. Ci sono sempre più proprietà straniere in Italia. Del resto, nel calcio puoi vincere con enormi capitali a disposizione, tuttavia non sempre è scontato. La Juventus ha fatto quattro aumenti di capitali da 900 milioni di euro, eppure ha vinto una Coppa Italia negli ultimi tre anni e ha un bilancio in passivo di ancora 200 milioni. La Juventus ha perso in borsa più di un miliardo di euro di capitalizzazione. Insomma, non sempre i soldi portano i risultati. Capisco che i tifosi del Torino vogliano di più ma fare calcio non è affatto semplice, questo bisogna dirlo a favore e a discolpa di Cairo. Però, ho dei rimproveri da muovere a Cairo".