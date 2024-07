Renzo Ulivieri a TN: “Vanoli? Sapere ed entusiasmo, così mi ha conquistato”

Dopo quattro mesi di ospedale, lo scorso marzo Renzo Ulivieri è stato dimesso dall'ospedale Santo Spirito di Roma e in questi giorni di luglio sta visitando diversi ritiri estivi delle squadre di Serie A in qualità di presidente dell'AIAC (Associazione italiana allenatori calcio). Ulivieri, oggi 83enne, ha fatto visita al Torino in quel di Pinzolo, in val Rendena, martedì 23 luglio e si è intrattenuto, insieme al segretario dell'AIAC Luca Perdomi, con il nuovo allenatore del Torino Paolo Vanoli e il suo staff. Toro News l'ha intercettato in esclusiva e ha raccolto alcune sue impressioni, prima della partenza di Ulivieri verso Ponte di Legno alla volta del Monza.

Mister, innanzitutto è un piacere vederla. Come sta?"Sono stato meglio in vita mia, però mi posso ritenere fortunato perché non è stato un percorso semplice quello dello scorso inverno. Essere a Pinzolo oggi è una grande gioia, così come poter fare questo tour che mi sta portando da oltre dieci squadre della prossima Serie A. Ebbi un problema subocclusivo intestinale, generato da una vecchia aderenza, la sera dopo Italia-Macedonia del Nord. Per quattro mesi ho combattuto in ospedale e sono stato aiutato da medici e infermieri eccezionali".