Selvaggi a TN: “Bellanova e Buongiorno mancheranno. Il Toro si limita a campare”

In esclusiva le parole dell'ex attaccante che conferma: "Juric è tra i primi quattro allenatori in Italia"

Il 20 febbraio 1983 il Torino giocò una delle sue migliori partite di sempre allo stadio "Meazza" contro l'Inter. Vinsero 3 a 1 i granata di Eugenio Bersellini grazie ai gol di Carlo Borghi, Franco Selvaggi e Fortunato Torrisi. In esclusiva su Toro News torna a parlare proprio Selvaggi, che per due anni ha indossato la casacca granata.

Buongiorno Franco. Che ricordo ha di quel pomeriggio di Milano? "L'Inter era un'ottima squadra anche a quel tempo. Noi giocammo benissimo, prestazione straordinaria. Nei due anni in cui sono stato a Torino siamo sempre stati in lotta fino a sette/otto giornate dalla fine, poi abbiamo sempre avuto delle flessioni. Eravamo molto competitivi".

E questo Toro? "Ha avuto una partenza a razzo, però gli inizi di campionato sono sempre strani. Ha avuto un piccolo calo di tensione nell'ultima settimana. Forse non riescono a tenere le alte vette, può succedere. Chi non è abituato a stare in alto rischia di sentire più la responsabilità. Comunque, se il buongiorno si vede dal mattino, mi sembra che il Toro sia ben messo".

Chi sta mancando di più tra Buongiorno e Bellanova? "Entrambi, lo si vede in campo. Conosco meglio Raoul: l'ho avuto nell'Under-16 azzurro e mi piace tantissimo. Sono due giocatori forti e credo fossero i due più forti della rosa. Sostituirli non è facile e la loro mancanza inevitabilmente si sentirà".

L'ultima volta che intervenne su TN disse che Juric era tra i primi quattro allenatori in Italia. Da qualche settimana è stato scelto dalla Roma, diciamo che la sua affermazione è stata confermata."Conosco bene Ivan. L'ho avuto come calciatore e l'ho seguito come allenatore. Il curriculum parla per lui. Al Toro ha fatto bene. I tifosi hanno il diritto di sognare lo Scudetto, ma gli allenatori bisogna valutarli per il materiale umano a disposizione. Resto dell'idea che sia tra i quattro più bravi della Serie A, è bravo nella gestione anche se è un po' ruvido di carattere. Lo ritengo un ragazzo straordinario".