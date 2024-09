Sgrigna a TN: “Se si continua così, nessuno rimpiangerà Bellanova e Buongiorno”

In esclusiva le parole dell'ex attaccante del Torino e dell'Hellas Verona in vista della partita di venerdì sera del Bentegodi

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 18 settembre 2024 (modifica il 18 settembre 2024 | 06:31)

Torna a parlare ai nostri microfoni Alessandro Sgrigna, doppio ex della sfida tra Hellas Verona e Torino (appuntamento venerdì sera alle ore 20.45 allo stadio "Bentegodi"). In esclusiva su TN analizza il momento delle due squadre e prova a leggere il futuro.

Buongiorno Alessandro. Primo parziale giudizio sul Torino?"Otto punti in quattro partite sono ottimi, nessuno poteva immaginare una partenza così del Torino. La squadra è compatta, l'allenatore è valido. La partenza dà morale e infonde fiducia a tutto l'ambiente".

Come fare per migliorare il rendimento con le squadre costruite per centrare la salvezza?"Bisogna avere tanta pazienza. In questo avvio di campionato ho notato che anche le cosiddette piccole giocano bene e sono ancor più difficili da battere che nel recente passato, vedi l'Hellas Verona e l'Empoli. Ho visto da parte loro organizzazione e capacità di tenere il campo. Il Torino dal punto di vista dell'organico ha qualcosa in più, proprio per questo serve pazienza in gare sulla carta più semplici ma che spesso possono trasformarsi in trappole. I granata hanno le armi per sfondare tutte le difese. Bisogna lasciare lavorare con serenità il mister e la squadra".

Quando si è in campo si può percepire il clima di contestazione indirizzato alla società?"Sì, un po' si può percepire il clima di contestazione nei confronti della proprietà ma deve passare in secondo piano, anche perché in campo vanno sempre e soltanto i giocatori. Per ora, da quanto visto, non hanno subito il contraccolpo della contestazione".

Di chi sentirà più la mancanza il Torino: di Bellanova o di Buongiorno?"Spero sinceramente di nessuno dei due. Il Torino è partito molto bene sopperendo nel migliore dei modi alle due cessioni. Se continua così, nessuno rimpiangerà Buongiorno e Bellanova".

Secondo lei, si poteva tenere Pellegri come vice Zapata?"Non lo so, è difficile giudicare simili dinamiche dall'esterno. Zapata, Adams e Sanabria compongono un attacco di tutto rispetto. Adams per forza fisica e velocità è la spalla perfetta per Zapata".

Dove colloca l'attacco del Torino in una griglia della Serie A?"Sicuramente sulla carta l'attacco del Torino è superiore rispetto a molti altri in Serie A. Sono convinto che possa fare molto bene".

Cosa si aspetta dalla gara del Bentegodi di venerdì?"Come detto, il Verona è competitivo, è partito bene e mi sembra che stia bene. Il Torino dovrà stare attento. Entrambe le squadre stanno facendo un buon calcio e stanno dimostrando una buona abnegazione".