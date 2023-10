Sgrigna a TN: “Zapata è solo uno stimolo per Sanabria. Anche Pellegri ne gioverà”

Dove può arrivare il Torino in questa terza annata di Ivan Juric? "Secondo me, il Torino è più forte dello scorso anno. Dopo due decimi posti consecutivi può tranquillamente entrare nelle prime dieci posizioni. L'organico è ottimo, Juric è un grande allenatore e sa far giocare bene la squadra. Anche con la Lazio per sessanta minuti ho visto un buon Toro. Credo proprio che i granata possano fare meglio delle ultime due stagioni".

Da ex attaccante, Duvan Zapata e Antonio Sanabria possono convivere? "Sono due giocatori importanti che vedono la porta. Sanabria è più punta centrale di Zapata, il quale si muove di più e sa fare anche il collante della squadra. Possono convivere benissimo e con uno Zapata in più il Torino potrà fare grandissime cose, sperando che il colombiano stia sempre bene. Zapata non è ancora al 100% ma ha già fatto vedere cose significative in granata".

Dopo un girone di ritorno magico come quello scorso, Sanabria può percepire Zapata come un'insidia e non come una risorsa? "Secondo me, Zapata dev'essere solo uno stimolo, non dev'essere una preoccupazione per Sanabria. I due, come detto, possono convivere benissimo. E poi alle loro spalle ci sono giocatori di spessore come Vlasic e Radonjic. Dunque, l'organico c'è. Per il bene della squadra Zapata dev'essere soltanto uno stimolo per Sanabria".

E la situazione di Pietro Pellegri?"Deve sfruttare tutti i minuti nel migliore dei modi. Si tratta di un giovane e deve pedalare tanto perché davanti a lui ci sono due giocatori di prima fascia. Non sarà facile la sua stagione, ma qualche opportunità l'avrà. Il Torino in attacco è molto più forte delle scorse stagioni e se farà bene la squadra, ne gioverà anche Pellegri".

L'Hellas Verona potrà vivere un campionato più sereno dello scorso?"Il Verona è partito molto meglio dello scorso anno, è una squadra organizzata con un allenatore preparato. Il Verona deve lottare ogni partita al massimo per restare lontano dai pericoli. Sarà comunque dura. I veri valori devono ancora essere espressi. Il Cagliari, ad esempio, non è morto e potrà risalire, è ancora tutto in divenire e non bisogna nemmeno guardare la classifica. Mettere fieno in cascina è sempre importante e il Verona lo sta facendo".

