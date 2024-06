Silvano Benedetti a TN: “Vanoli sarà molto motivato, è quello che conta”

Le parole di Silvano Benedetti rilasciate ai margini dell'evento "La partita più bella del Mondo"

Piero Coletta 17 giugno 2024 (modifica il 17 giugno 2024 | 06:31)

A Canale è andata in scena "Partita più bella del mondo - Torneo più bello del mondo - Super Hero Edition", evento organizzato da UGI in cui si sono affrontati in più partite di calcio giovani ragazzi guariti da malattie oncologiche. Tra gli invitati figurava anche Silvano Benedetti, ex giocatore del Torino e successivamente dirigente della scuola calcio del club granata dal 2001 al 2023, che ha rilasciato delle dichiarazioni a Toro News.

Le parole dell'ex dirigente granata — Quanto è importante essere qui oggi? "Oggi è importantissimo. Come dico sempre dovrebbero capirlo anche tutte le persone che è un messaggio importante con questa associazione per far capire che la vita è bella e che dobbiamo aiutare chi è più in difficoltà di noi.

Si è conclusa la stagione, un parere sulla stagione del Toro e il giocatore che l'ha stupita di più? "Giocatore in positivo come sempre Buongiorno, ma ci metto anche Bellanova. É un giovane interessantissimo, che è riuscito a sbloccarsi e a migliorare come tutti si aspettavano. Il Toro ha fatto un buon campionato, poteva esserci la ciliegina sulla torta con l'Europa, ma non c'è stata. Mi auguro che si riesca a tassellare questa ottima compagine che si è creata per l'anno prossimo".

Un parere sui tre anni di Juric? "Secondo me bisogna fare i complimenti a Juric e il presidente. Hanno messo assieme un'ottima squadra e sono riusciti ad essere competitivi con qualsiasi squadra di Serie A".

Si parla di Vanoli come prossimo allenatore, cosa ne pensa? "Speriamo che Vanoli abbia l'entusiasmo e la voglia di fare bene come ha fatto con il Venezia. É sicuramente una società motivante per lui e sicuramente si giocherà tutte le carte per portare il Toro in Europa ed è quello che conta".