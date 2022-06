Stefano Sorrentino a TN: “L’Europa deve essere l’obiettivo del Torino”

In esclusiva a TN le parole dell'ex portiere del Toro, al termine di un'amichevole tra il suo Chieri ed alcune vecchie glorie granata

L'ex portiere del Torino Stefano Sorrentino , neo-presidente del Chieri , ha ospitato lunedì 27 giugno presso l'impianto della società collinare un'amichevole a cui hanno preso parte anche tante altre vecchie glorie granata, tra cui Luca Mezzano, Simone Loria, Omar Milanetto, Franco Semioli, Antonino Asta e Lorenzo Parisi. Nel post-partita Sorrentino ha poi rilasciato un'intervista in esclusiva Toro News.

Oggi hai ospitato tanti ex Toro, quale idea ti sei fatto del progetto che sta andando avanti con mister Juric? Cosa ti aspetti dal futuro del Torino?

"Sicuramente l'arrivo di Juric ha dato una sterzata in positivo, considerato anche i risultati di quest'anno, ha saputo valorizzare giocatori non molto conosciuti che sono cresciuti tantissimo. Chiaro che ora serve dare continuità a quanto di buono fatto vedere, un discorso simile a quello che faccio per il mio Chieri, bisogna ambire a fare di più rispetto alla scorsa stagione".