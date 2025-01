Targetti (ViolaNews): “Kouamé non fa gol, al Toro serve un altro attaccante”

Dal mercato al momento di scarsa forma della Fiorentina: scopriamo come arrivano i viola alla sfida con il Toro grazie a chi li conosce bene

Federico De Milano Redattore 17 gennaio 2025 (modifica il 17 gennaio 2025 | 11:29)

L'unica partita che il Torino giocherà fuori casa in questo mese di gennaio è in programma domenica, giorno nel quale i granata di Paolo Vanoli andranno a far visita alla Fiorentina. La formazione di Raffaele Palladino non sta vivendo un momento di forma positivo e ci sono inoltre alcuni intrecci di mercato che legano i viola al Toro. Di questo e tanto altro abbiamo parlato con chi segue sempre da vicino la Fiorentina, si tratta di Federico Targetti, caporedattore di Viola News, che noi ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni.

Buongiorno Federico, la Fiorentina non arriva in un buon momento di forma a questo appuntamento contro il Torino, cosa sta mancando nelle ultime partite?"Non devo inventarmi nulla: citando insieme Palladino, Luca Ranieri e Pradè nel post Monza, alla Fiorentina mancano cura del dettaglio, equilibrio, disponibilità al sacrificio e umiltà. È una situazione nerissima, c'è l'impressione che il gruppo, che in autunno si reggeva su un equilibrio quasi magico - termine, questo, usato più volte dallo stesso allenatore - adesso sia in preda alla confusione più totale".

Un giocatore di cui si parla tanto in ottica Toro è Kouamé. Che tipo di attaccante è? In molti lamentano il fatto che non assomigli all'infortunato Duvan Zapata, può fare comodo ad una squadra come il Toro?"Kouamé non è un numero 9. Di 9 ne porta due sulle spalle, ma ne vale mezzo, perché secondo me è una mezzapunta, un giocatore che al massimo può creare situazioni e sfruttare la sua elevazione e la sua progressione al servizio dei compagni, ma i tifosi del Toro devono aspettarsi gol nel caso arrivi. Quelli proprio non sono il suo. Quindi no, secondo me al Torino serve altro, e lo scambio con Sanabria sarebbe nettamente a favore della Fiorentina".

La Fiorentina cerca davvero un giocatore con le caratteristiche di Sanabria?"Sicuramente è meglio di Kouamé come alternativa a Kean. Almeno qualche rete Sanabria ogni tanto la mette a segno, è il lavoro dell'attaccante. Tant'è che Kouamé spesso viene messo largo a sinistra...".

Come si fa male alla squadra di Palladino? Cosa dovrà mettere in campo Paolo Vanoli per ottenere dei punti a Firenze?"In questo momento si fa male alla Fiorentina in qualsiasi modo. Davvero, basta organizzazione e un minimo di brillantezza, perché i reparti viola sono sfilacciati. A meno che Palladino non trovi il bandolo della matassa, l'organizzazione di Vanoli porterà Vlasic o Adams a trovare il pertugio giusto prima o poi nel corso della gara. Il fattore Franchi può dare una mano a tenere la barra dritta almeno in difesa: con Udinese e Napoli il castello è crollato per via di errori di singoli".

D'altra canto quali sono le note positive della formazione viola? Chi è riuscito a spiccare nel recente periodo e potrebbe confermarsi un pericolo anche domenica per i giocatori granata?"Lucas Beltran e Moise Kean. Loro due funzionano. Uno ha preso il posto a un Gudmundsson troppo fuori fase per essere vero, l'altro ha trovato quest'anno la miglior versione di se stesso. Il punto è che i rifornimenti, da un mese abbondante a questa parte, scarseggiano".