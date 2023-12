Tosolini (UdineseBlog): “Lucca bene fin qui, vuole candidarsi per la Nazionale”

Per conoscere meglio lo stato di forma dell'Udinese, prossimo avversario del Torino, abbiamo fatto alcune domande a chi la conosce molto bene

Federico De Milano Redattore

Sabato il Torino giocherà la sua ultima partita dell'anno tra le mura amiche e lo farà ospitando l'Udinese allenata dall'ex calciatore granata Gabriel Cioffi. La formazione friulana non sta vivendo un momento semplice e occupa al momento la 16^ posizione in classifica a pari punti con il Cagliari. Per conoscere tutti i segreti e i punti di forza o di debolezza della squadra bianconera, abbiamo posto alcune domande a chi la segue sempre da molto vicino. Si tratta di Monica Tosolini di UdineseBlog che ringraziamo per essersi concessa ai nostri microfoni.

Buongiorno Monica, come arriva l’Udinese a questa partita dal punto di vista dell’umore? La rimonta subita dal Sassuolo ha lasciato grande amaro in bocca alla formazione di Cioffi?"L'Udinese è molto amareggiata per l'ennesima rimonta subita, ancora in casa dopo quelle contro Atalanta e Verona. C'è fondata preoccupazione nell'ambiente: la squadra friulana ha ottenuto una sola vittoria in questa stagione, ben 10 pareggi e 5 sconfitte. Ma proprio ieri, in occasione del brindisi con la stampa, Gianpaolo Pozzo ha espresso fiducia nel gruppo che, secondo lui, paga i troppi infortuni occorsi già nel precampionato. Manca ormai praticamente da un anno Deulofeu, ma soprattutto gli acquisti estivi Brenner e Davis, due attaccanti che dovevano colmare la cessione di Beto. L'Udinese può vantare un sempre ottimo Pereyra (tornato in squadra da svincolato a metà settembre) e un Lucca in crescita, ma deve registrare la difesa. Tre difensori (Ebosele, Kabasele e Perez) hanno causato finora già 6 rigori contro, tutti realizzati. E le disattenzioni generali hanno portato alle rimonte che finora hanno fatto perdere all'Udinese almeno 6 punti".

Cioffi sarà un ex di questa partita avendo giocato nel Torino, che impatto ha avuto al momento della sostituzione di Sottil?"Ha avuto un impatto molto positivo, inizialmente. La squadra era smarrita, anche perché pare che il problema con Sottil fosse una questione di comunicazione: la rosa dell'Udinese è composta da 31 stranieri su 36 giocatori e il mister non riusciva a farsi comprendere da tutti. Cioffi, che ha maturato esperienza anche in Inghilterra, ha subito introdotto un dialogo costante con tutti, rassicurandoli e aiutandoli ad esprimersi al meglio. Con lui l'Udinese ha ottenuto l'unica vittoria finora, quella a Milano contro i rossoneri di Pioli lo scorso 4 novembre. Poi, però, anche lui si trova ad aver a che fare con errori marchiani che non sono ammessi in una squadra di Serie A".

Dopo aver giocato per molti anni nelle giovanili del Torino ora Lorenzo Lucca è nell’Udinese. Come si sta comportando in questo suo primo anno di Serie A?"Direi molto bene. Inizialmente Sottil gli ha affidato la maglia da titolare e lui lo ha ringraziato con un gol e un assist. Il cambio di allenatore lo ha inizialmente penalizzato, facendolo finire in panchina. Ma ha saputo approfittare al massimo delle occasioni che gli sono state concesse, andando a segno ben quattro volte nelle successive sette gare, tanto da essere ormai tornato titolare. Non solo, si sta accorgendo di lui anche Spalletti: ora il suo obiettivo, oltre che continuare il processo di crescita all'Udinese, è anche quello di riuscire a candidarsi per l'azzurro dell'Italia".

A Torino stiamo imparando a conoscere Soppy che ha giocato anche ad Udine. Fino ad ora però ha giocato poco anche per qualche problema fisico, ma che tipo di giocatore è?"Soppy è un giocatore molto fisico, dalla grande propensione offensiva e rapido. Ma possiede anche un carattere deciso. A Udine, dopo un inizio da subentrante, si era messo in mostra nella seconda parte della stagione, tanto da esser finito presto nel mirino dell'Atalanta. Dopo un solo anno in Friuli, i Pozzo hanno potuto realizzare con lui una importante plusvalenza".

Quali sono i giocatori bianconeri più in forma in questo momento? Chi dovrebbe temere maggiormente un tifoso granata in questa partita?"Pereyra è il giocatore che più di tutti ha un peso importante per la squadra. Lucca è in costante crescita. Anche Payero e Zemura sono considerati i due nuovi acquisti più azzeccati ma non ci saranno a Torino: il primo è squalificato, il secondo ancora alle prese con una contusione alla coscia rimediata la scorsa settimana in allenamento. Ha saltato il Sassuolo e probabilmente sarà out anche contro i granata. Periodo di appannamento, invece, per alcuni titolarissimi, tra i quali Silvestri, Walace, Samardzic e Lovric".

