Horvath, assist con l’Ungheria U21. Poco spazio per i granata in Serie C

Un quarto d'ora per Savini e Vianni

Alberto Giulini

Nonostante la sosta non si è fermato il campionato di Serie C. Torna dunque il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito. Da segnalare anche che Horvath, ceduto in prestito al Debrecen, è stato impegnato con l'Ungheria Under 21.

CELESIA (Potenza): Un punto prezioso per il Potenza, che ferma sull'1-1 il Crotone. Assente Celesia.

DI MARCO (Virtus Francavilla): Solo panchina per Di Marco nella sconfitta rimediata dalla Virtus Francavilla sul campo del Monterosi (2-1).

SAVINI (Gelbison): Arriva il primo successo stagionale per la Gelbison, che passa 3-0 sul campo del Taranto. C'è spazio nel finale per Savini, in campo dal 76' quando i tre punti sono ormai blindati (VOTO: NG).

VIANNI (Piacenza): Avanti di due gol, il Piacenza si fa recuperare e non va oltre il 2-2 contro l'Albinoleffe. Vianni in campo solo per l'ultimo quarto d'ora (VOTO: NG).

HORVATH (Ungheria U21): Un'ora di gioco per Horvath nell'amichevole contro la Bulgaria Under 21. Per il giocatore di proprietà granata un assist in occasione dell'1-0 (VOTO: 6,5).