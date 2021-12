Il Perugia si aggrappa a Segre, c’è Adopo. Horvath trascinatore in Ungheria

MILLICO (Cosenza): Il Cosenza cerca riscatto dopo la sconfitta di Monza e ospiterà la Cremonese. Dopo la gara da titolare dell’infrasettimanale, Millico dovrebbe partire dalla panchina per subentrare nella ripresa (nell'ormai solito ballottaggio per una maglia in avanti è favorito Caso).

SEGRE (Perugia): In campo questa sera il Perugia, atteso dalla sfida casalinga per il Vicenza. Maglia da titolare in vista per Segre, che nelle ultime settimane è andato in crescendo con le prestazioni e si è sempre più imposto come elemento imprescindibile in mezzo al campo.