Kone positivo: “Momento difficile, ma il Toro ne verrà fuori. Juric non molla mai”

Ben Kone, ospite a Extra Tv, ha parlato della sua esperienza in granata e non solo: "Non è stato semplice quando sono arrivato in Italia per me, perché non avevo nessuna squadra e nessun aiuto. Non è stato facile per me inserirsi nel mondo del calcio - spiega il centrocampista del Torino attualmente in prestito al Frosinone - . Sono stato prima nella Certosa, dove non avevo ancora i documenti pronti per potermi tesserare. Hanno provato di tutto per poterlo fare, ma purtroppo non si è potuto. Poi sono arrivato alla Vigor Perconti, dove sono riusciti a tesserarmi. Ancora oggi ringrazio la Vigor, perché mi hanno dato un grande aiuto. Nella prima partita che disputai con Perconti feci subito 2 gol e poi venni subito espulso.A fine di quella stagione poi - prosegue Kone iniziando a raccontare il suo percorso in granata - , feci la scelta di andare al Torino. All’inizio il mio passaggio al Toro non è stato semplice, trattandosi di una squadra professionistica e non avendo fatto io una scuola calcio. Ma ringrazio il mister Coppitelli, attraverso il quale ho avuto modo di imparare molte cose. Ho imparato nuovi comportamenti e a stare in gruppo: tutte cose che prima facevo fatica a capire. Adesso il Torino sta vivendo un brutto momento, ma sicuramente ne verranno fuori perché mister Juric è uno che non molla mai e anzi, nei momenti difficili è un allenatore che si esalta ancora di più - conclude il giocatore granata in prestito al club ciociaro in Serie B - ".