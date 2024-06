Prestiti Toro, Bayeye flop ad Ascoli: non è giocatore da Serie A

Dalla B alla Coppa D'africa, una stagione grigia

Come detto, Bayeye ha disputato la primissima fase della stagione in granata. Preparazione estiva con il Torino, dodici minuti in ai 32esimi di Coppa Italia, infine il prestito in Serie B all'Ascoli per farsi le ossa. Nel campionato cadetto l'esterno ha svolto una stagione a due facce: un girone d'andata da semi-titolare e un girone di ritorno in panchina. Infatti, da settembre a dicembre Bayeye ha disputato tutte le partite, sia da titolare che da subentrato, sebbene non abbia mai lasciato il segno con assist o gol. Il giocatore è stato utilizzato più come terzino destro nella difesa a quattro che in quella a tre, sfruttando quindi le sue doti difensive e non quelle di spinta. Poi il tracollo, prima la Coppa D'Africa con la Repubblica Democratica del Congo in cui ha giocato solo 13' minuti nella finale terzo-quarto posto con l'Angola, quindi al ritorno in Italia giusto due spezzoni di partita e poi solo panchine. Inoltre, ad aprile un infortunio muscolare ha complicato ulteriormente le cose. Bayeye ha chiuso la stagione ad Ascoli senza nemmeno essere convocato per le ultime tre partite, con i suoi compagni poi retrocessi in Serie C. Dunque, involuzione totale per l'esterno, che ora torna in granata per essere nuovamente ceduto visto che non ha ancora dimostrato di essere adatto per la Serie A. Il suo futuro non può che essere lontano da Torino.