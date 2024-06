Prestiti Toro, che fatica per Rauti al Sudtirol: in Serie B non riesce a imporsi

Così come avvenuto nell'anno in Serie B con la maglia della Spal, Nicola Rauti non è riuscito ad imporsi nemmeno nella sua avventura al Sudtirol. Nella serie cadetta italiana, il canterano granata, infatti, fa molto fatica, tanto che, in Alto Adige, in questa stagione, ha collezionato solo 24 presenze, di cui 14 da titolare. Inoltre, ha segnato un'unica volta, ovvero nel successo per 2-3 in casa del Venezia. In totale, i minuti giocati solo 1007, ma mai è restato in campo per l'intera durata di un incontro.

Rauti non fa la differenza in Serie B: possibile un addio definitivo in estate

Rauti non ha conservato la titolarità nel corso della sua avventura al Sudtirol, faticando ad imporsi e ad essere decisivo, così che, con il tempo, ha perso molto terreno nelle gerarchie dell'attacco. In generale, insomma, non ha fatto la differenza. Nelle ultime due stagioni il classe 2000 ha dimostrato di non essere ancora pronto per fare la differenza in cadetteria: un gol e un assist in 41 presenze in Serie B sono davvero pochi per un attaccante. Numeri che confermano quanto Rauti sia ad un livello non sufficiente per puntare ad un posto nella rosa del Toro. In ogni caso ora l'ex canterano granata farà ritorno alla base, dato che è ancora legato al club fino al 2026. In estate andranno dunque fatte delle valutazioni sul futuro del giocatore: dati i pochi progressi delle ultime due stagioni e i 24 anni compiuti ad aprile, non si può escludere un addio a titolo definitivo.