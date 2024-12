Rauti, gran gol al volo a Vicenza. Serie B, Dellavalle continua a convincere

A secco Pellegri: al centravanti mancano rifornimenti per colpire in casa del Milan

Alberto Giulini Vicedirettore 2 dicembre 2024 (modifica il 2 dicembre 2024 | 15:01)

SERIE A — Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

PELLEGRI (Empoli): L'Empoli cade 3-0 in campo del Milan. Maglia da titolare per Pellegri, confermato dopo i tre gol consecutivi. Al centravanti mancano però i rifornimenti per colpire, D'Aversa lo richiama in panchina al 76' (VOTO: 5.5).

SAZONOV (Empoli): Lunghissimo stop per il georgiano, operato dopo la rottura del crociato.

SERIE B DELLAVALLE (Modena): Pareggio a reti bianche tra Mantova e Modane. Novanta minuti da braccetto destro per Dellavalle, ancora una volta solido e decisivo con una chiusura nel primo tempo (VOTO: 6.5).

DI MARCO (Juve Stabia): La Juve Stabia pareggia 2-2 in casa del Cittadella, solo panchina per Di Marco.

SECK (Catanzaro): Finisce 3-3 tra Sampdoria e Catanzaro. Maglia da titolare per Seck, confermato da quinto di centrocampo dopo l'ottima prova della scorsa settimana. Questa volta arriva un passo indietro da parte del senegalese, che non riesce a incidere (VOTO: 5.5).

SERIE C ANTOLINI (Vis Pesaro): La Vis Pesaro passa 2-1 con la Lucchese, assente Antolini.

DELL'AQUILA (Pro Vercelli): Finisce 1-1 tra Pro Patria e Pro Vercelli, ancora assente Dell'Aquila.

HAVERI (Campobasso): Il Rimini passa 2-1 in casa del Campobasso. Si rivede Haveri, in campo dal 60' con i suoi già in svantaggio (VOTO: 6).

PADULA (Giugliano): In campo questa sera il Giugliano, ospite del Sorrento.

RAUTI (Vicenza): Il Vicenza passa 3-0 contro la Virtus Verona ed è Nicola Rauti a sbloccare il risultato al 56' con un gran gol al volo. Ma più in generale è molto positiva la prestazione dell'attaccante (VOTO: 7).

SILVA (Crotone): Il Crotone pareggia 1-1 in casa del Foggia. Maglia da titolare e 90' in campo per Silva (VOTO: 6).

ESTERO N'GUESSAN (Bravo): Il Bravo passa 2-3 sul campo del Domzale, 90' per N'Guessan (VOTO: 6).

POPA (Cluj): Lungo stop per Popa.