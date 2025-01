Lutto nel mondo del calcio: si è spento all’età di 80 anni Aldo Agroppi

Il calcio italiano piange la scomparsa dell'ex giocatore, allenatore ed opinionista Aldo Agroppi, che si è spento all'età di 80 anni, ricoverato da giorni in ospedale. E' deceduto a Piombino (Livorno), sua città natale, dove aveva iniziato la carriera da calciatore nelle giovanili. Debutta in Serie A con la maglia del Torino il 15 ottobre 1967 in un Toro-Sampdoria 4-2, giorno passato poi sfortunatamente alla storia dato che perse la vita Gigi Meroni. Agroppi diventa poi una bandiera di quel Torino: 8 stagioni disputate in maglia granata e i primi successi dopo la tragedia di Superga, le due Coppe Italia vinte (67-68/70-71). Il giocatore lascia il club nella stagione 1975-1976 con all'attivo 278 presenze e il cuore per sempre granata. Da tutta la redazione di Toro News le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari in questo triste momento.