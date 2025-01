Torino, proseguono i lavori al Robaldo: ecco scheletro delle tribune e fari

Il Robaldo si avvicina sempre di più a diventare la casa del settore giovanile del Torino. Il 4 maggio 2024 è stato inaugurato il campo tre alla presenza dei vertici societari e delle autorità cittadine, da allora i lavori in strada Castello di Mirafiori sono continuati. La data cerchiata in rosso dalla società è il 4 maggio 2025: quest'anno è prevista l'inaugurazione completa. Il Torino così potrà riunire tutto il settore giovanile maschile e femminile (con la prima squadra) a soli 15 di minuti di auto tra il Robaldo e i campi di Orbassano, dove gioca attualmente la Primavera le partite casalinghe.

Torino, continuano al lavoro il Robaldo

I campi sono già stati completati da mesi. Tra l'altro con un terreno sintetico di altissima qualità grazie ad un nuovo accordo con Limonta Sport, che fornirà un sistema in erba artificiale altamente innovativo. L’azienda, molto rinomata a livello europeo, ha già collaborato tra le altre società con Bayern Monaco e Real Madrid. Rimangono da costruire le strutture in cemento e le tribune. L'edificio, che ospiterà gli spogliatoi tra il campo tre e il quattro, è completo. Intanto, sono state montate le strutture della tribuna del campo 1 (capienza di 500 posti) e campo 2 (250 posti). Infine, l'illuminazione è pronta e funzionante (come si può notare dalle foto). Ancora indietro nei lavori è l'edificio principale dove verranno alloggiati anche gli uffici del settore giovanile del club.