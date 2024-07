A Pinzolo la passione non conosce confine: “Siamo anime granata da Teramo”

Il Toro non conosce confini. Se si gira per lo stadio "Olimpico-Grande Torino" durante le partite interne dei granata lo si percepisce. Lo stesso vale per il ritiro. In Trentino sono saliti tifosi provenienti da diverse regioni italiane e non soltanto del settentrione. L'altro giorno passeggiando fuori dall'impianto di Pinzolo ci siamo imbattuti in un padre e in un figlio, entrambi uniti da un'unica passione, quella per la maglia granata. Sono due abruzzesi del giovane Toro Club di Teramo denominato "Anime granata", che è nato nel 2016. "Ci sentiamo di rappresentare tutte le anime granata delle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo e Pescara - dice Antonello Ciabattoni, padre di Andrea -. Ringraziamo ciascun tifoso granata della nostra terra perché è un costante piacere condividere con loro le emozioni, positive e negative, che il Toro ci dona". Il Toro Club di Teramo è molto attivo nell'organizzare trasferte soprattutto del centro e sud Italia. "Il Toro è sempre al centro del nostro cuore" continua Antonello.