A Piombino l’ultimo saluto ad Aldo Agroppi

Oggi, sabato 4 gennaio, è stata la giornata del funerale di Aldo Agroppi, avvenuto nella sua Piombino. La cerimonia si è tenuta alle ore 9 e a dare l'ultimo saluto all'ex-giocatore ci sono stati familiari, tifosi ed alcuni membri appartenenti al mondo del calcio. Tra i presenti c’era anche Angelo Cereser, compagno con cui ha legato molto in granata, oltre a lui hanno presenziato al funerale anche Giancarlo Antognoni e Beppe Iachini, entrambi suoi giocatori alla Fiorentina, anche se in periodi differenti. Inoltre si è visto anche Claudio Nassi, dirigente di quegli anni. Bandiere del Torino e della Fiorentina sono state esposte durante la cerimonia e diverse divise granata sono state adagiate sopra la bara di Agroppi durante il funerale. Prima dell'uscita del feretro è stata fatta risuonare la celebre canzone di Elvis Presley "Are you lonesome tonight", cantante a lui molto caro.