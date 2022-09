A Valfenera Lentini ricorda Mondonico: “Unico mister a lasciarmi un rapporto”

Nel paesino astigiano si è ricordata la memoria del Mondo tramite anche una serie di dipinti e fotografie dell'indimenticato allenatore granata

Federico De Milano

Ieri pomeriggio il Toro Club Valfenera ha organizzato un evento per ricordare Emiliano Mondonico. La figura dell'ex allenatore del Toro è molto sentita in questa zona tanto che il Club è stato intitolato proprio a nome del Mondo. A Valfenera, paese nella provincia di Asti, si è tenuto questo evento e per l'occasione sono stati esposti quadri e immagini relativi proprio all'allenatore natio di Rivolta d'Adda. Presenti anche due ospiti d'eccezione come Clara Mondonico, figlia del tecnico e Gianluigi Lentini, ex calciatore del Toro.

Il Toro Club Valfenera presenta un'esposizione di ricordi sul Mondo

All'interno del salone comunale nel municipio di Valfenera (AT) è stata allestita un'esposizione con dipinti, fotografie e articoli di giornale riguardanti l'avventura di Emiliano Mondonico nel Toro. Ciò è stato possibile soprattutto grazie al Toro Club Valfenera nella persona di Claudio Quartero. Clara Mondonico ha inaugurato la mostra e ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione, in particolare Giampaolo Muliari ovvero colui che ha eseguito i dipinti. Sono seguiti alcuni interventi dei presenti che hanno ricordato la figura dell'allenatore e in particolare Clara ha commentato: "Lui ha sempre voluto far vivere la normalità a me e mia mamma. Poi quando è arrivato il Torino lo abbiamo seguito, lasciando Rivolta. Lui non è mai stato un personaggio, per noi è sempre stato il papà".

Lentini: "Mondonico unico allenatore con il quale ho avuto un rapporto anche a fine carriera"

Infine è intervenuto anche Gigi Lentini, uno che mister Mondonico lo ha conosciuto molto bene e al quale, per sua stessa ammissione, deve molto: "Vengo sempre volentieri a questi eventi per il Mondo. Lui è stato l'unico allenatore con il quale ho tenuto dei rapporti anche dopo la carriera. Questo è significativo perché c'è stato tanto affetto tra noi e Clara per me è una sorella". Lentini e Mondonico hanno lavorato insieme nel Toro tra il 1990 e il 1992 oltre che anche tra il 1998 e il 2000. L'ex ala del Toro prosegue, in esclusiva ai nostri microfoni: "Per me è stata una persona importantissima e lo ricordo sempre con grande piacere. Di ricordi ne ho tanti, per me è stato un grande allenatore e ha fatto togliere ai tifosi granata tantissime soddisfazioni, questo è ciò che conta di più". Lentini chiude con una battuta sul Toro attuale: "Ha iniziato bene, ha fatto delle buone prestazioni. Con Juric gioca bene e affronta tutte le squadre a viso aperto".