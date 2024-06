Aldo Serena compie 64 anni: quel gol all’ultimo respiro nel derby

Spegne oggi 64 candeline Aldo Serena, uno dei giocatori più amati ed al contempo contestati del panorama calcistico italiano degli ultimi decenni. Attaccante che dal 1977 al 1993 ha calcato i campi dello Stivale, ha indossato parecchie casacche importanti, vantando una caratteristica particolare, ovvero la militanza in entrambe le formazioni sia di Torino che di Milano. Al Toro arriva nell’estate del 1984 e ci rimane per una stagione soltanto, collezionando 35 presenze condite da nove marcature. In particolare, indimenticabile per i tifosi granata la rete siglata al minuto ’89 del Derby della Mole, con la quale Serena ribalta la stracittadina assegnando la vittoria al Torino. Al termine del campionato il bomber fa poi ritorno all’Inter che, proprio nella stessa sessione di mercato, lo cede alla Juventus, suscitando polemiche e malumori da parte della piazza granata.