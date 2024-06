“Figli del 4 Maggio”: oggi la donazione all’Istituto Oncologico di Candiolo

Oggi - mercoledì 19 giugno - alle ore 16:00 i "Figli del 4 Maggio" saranno all’Istituto Oncologico di Candiolo per portare la donazione dei #figlidel4maggio in favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS #sostienicandiolo. Nell’occasione renderanno nota la cifra raccolta grazie alla vendita del libro “Figli del 4Maggio”. Interverrà il Padrino Franco Ossola, Andrea Pusceddu in nome e per conto della nostra Madrina Spirituale Nadia Spisso che si è arresa al brutto male e gli amici di sempre che li accompagnano nel lungo viaggio di solidarietà che li unisce grazie alla comune passione per il Torino.