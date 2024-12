“Forza Toro alè”: ecco il nuovo singolo di Gianluca Domenici

È uscito il nuovo singolo di Gianluca Domenici: FORZA TORO ALÉ (Torino è stata e resterà granata)

Redazione Toro News 5 dicembre 2024 (modifica il 5 dicembre 2024 | 12:35)

A partire da oggi, 5 dicembre 2024, è disponibile il nuovo singolo di Gianluca Domenici: FORZA TORO ALÉ. Gianluca Domenici ha raggiungo il successo nel mondo granata con "La Forza del Toro", e adesso ritorna in radio con questo brano lento, romantico, rivolto al Toro, squadra del cuore dell'autore.

Di seguito il comunicato dell'ufficio stampa Penna Blu Edizioni:

"Torino è stata e resterà granata, come quella maglia di 11 eroi": questo il suggestivo tema principale di "Forza Toro Alé", ultima fatica discografica del cantautore toscano Gianluca Domenici in uscita per giovedì 5 dicembre. Il singolo "Forza Toro Alé", inneggiante alla squadra di calcio del Torino, è un lento, una suggestiva ballad, una dichiarazione d'amore per il Toro che tocca le corde del tifoso granata, con un testo che fa riferimento alla leggenda del Grande Torino, ma anche all'agonismo e al 'tremendismo' come caratteri distintivi di questa storica e amata squadra. Insomma, "Forza Toro Alé" è un inno solenne, magari da cantare a inizio partita, tutto lo stadio assieme, per far ricordare agli 11 giocatori in campo che hanno la fortuna e il privilegio di indossare una maglia fantastica, intrisa di storia, da onorare con grande rispetto e dedizione.

"Già da tempo avevo in mente di scrivere un bel pezzo lento per il mio Toro - rivela Domenici, già autore di alcuni brani legati al Torino - e credo che uscire proprio adesso con "Forza Toro Alé", in questo momento non proprio positivo per noi tifosi, sia a livello di risultati sportivi che di umori molto bassi della piazza, possa in qualche modo aiutare noi tutti a sentirci ancora più vicini alla nostra maglia, più coesi, ancor più innamorati della nostra squadra.

La nostra storia, d'altro canto, ci insegna che anche i momenti più negativi non ci scalfiscono, perché noi, per il Toro, ci siamo sempre - come dico nella mia canzone - a prescindere."

Il cosiddetto 'lato B' del lavoro discografico è invece "La Forza del Toro - 2025 version", un riuscito restyling del brano che tanto successo portò a Domenici nel suo anno di uscita, il 2005, quando scalò le classifiche nazionali di vendita piazzandosi per più mesi nelle primissime posizioni nella categoria Cd singoli. La versione 2025 de La Forza del Toro, più pulita e con una certa magia nel sound che ricorda le hit dance della fine anni '90, crea un particolare pathos, con picchi di emozione in alcuni passaggi che sottolineano il forte senso di appartenenza di questa appassionata tifoseria.

I due singoli sono stati realizzati in due differenti studi di registrazione: "Forza Toro Alé" all'UDB Carousel Records di Ugo Bongianni, noto arrangiatore di diversi big della canzone italiana, "La Forza del Toro 2025 version" all'OutWave Studio del dj producer di successo Alex Barattini.

I due brani sono da oggi online, dunque 'ascoltabili e scaricabili', su tutte le più importanti piattaforme musicali internazionali, come Spotify, Apple Music, YouTube, iTunes, Amazon Music, Deezer, Tidal, Pandora, Facebook, Instagram, TikTok e altre ancora".