Franco Ramallo compie 46 anni: tanti auguri all’ex attaccante granata

José María Franco Ramallo compie 46 anni. Nato il 28 settembre 1978 a Montevideo, capitale dell' Uruguay, cresce nel Central Espanol, per poi trasferirsi al Peñarol, segnando 9 reti in 32 partite dal 1998 al 2001. Nel 2001 venne acquistato dal Torino per 14 miliardi di lire, ma una lunga diatriba economica tra granata e Peñarol impedì il tesseramento dell'attaccante. Risolta la questione tra le due società, Franco poté esordire in Serie A nel match di campionato contro la Lazio vinto 1-0 dai granata. Tuttavia, il calciatore uruguaiano deluse le aspettative, mettendo a segno soltanto 3 reti in campionato.