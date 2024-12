Genoa-Torino, gemellaggio ultras: striscione dei rossoblù di auguri ai granata

A Genova a poche ore dalla partita tra Genoa e Torino è comparso uno striscione che porta la firma del gruppo di ultras "Figgi do Zena" che rende omaggio al recente 118° compleanno del club granata. Lo striscione recita le seguenti parole: "1906-2024, da 118 padroni di Torino! Tanti auguri Toro!". Parole quindi che ancora una volta testimoniano la vicinanza che ci sia tra gruppi del tifo organizzato genoano e granata, un gemellaggio che dura da anni e che prima di ogni partita di campionato viene in qualche modo rinsaldato con gesti come questo. Essendo la partita in programma domani - sabato 7 dicembre - i supporters rossoblù hanno voluto fare un bel gesto per accogliere i migliaia di tifosi del Toro che seguiranno la squadra di Vanoli in trasferta in Liguria.