I 78 anni di Nello Santin, terzino dell’ultimo scudetto

Nello Santin compie oggi 78 anni. Nato il 3 luglio 1946 ad Eraclea, comune della città metropolitana di Venezia, muove i primi passi nel mondo del calcio a Milano, quando a 13 anni entra nella squadra dell’oratorio di San Giovanni. Acquistato dal Milan, percorre tutta la trafila delle giovanili fino all’esordio in Serie A nel settembre del 1963. Veste la maglia rossonera per sette stagioni, con cui disputa complessivamente 104 partite e vince la Coppa dei Campioni nel 1968-69, il campionato italiano nel 1967-68, una Coppa Italia nel 1966-67, una Coppa delle Coppe e una Coppa Intercontinentale. Nella stagione 1970-71, messo inizialmente fra le riserve da Nereo Rocco, Santin viene ceduto in prestito al Lanerossi Vicenza. A fine campionato passa a titolo definitivo alla Sampdoria.

Santin, al Torino dal 1974 al 1980

Dopo tre campionati disputati con la maglia blucerchiata, nel 1974 Santin approda al Torino. Con i granata disputa cinque stagioni dal 1974 al 1975 vincendo lo scudetto 1975-76 e fornendo un sostanziale apporto sia in marcatura che in fase di spinta. L'anno successivo, a causa del poco spazio, Santin disputa solamente 12 partite. Dopo altri due campionati sotto la Mole sempre in bilico tra campo e panchina, nella stagione 1979-80 Santin viene ceduto al Lanerossi Vicenza in Serie B. In carriera ha totalizzato complessivamente 274 presenze e 5 reti in Serie A, mentre con il Torino ha disputato 85 partite e realizzando 2 reti. Terminata la carriera da calciatore ha intrapreso quella di allenatore sedendosi sulla panchina di diverse squadre militanti in Serie C. Oggi resta un uomo molto amato nel mondo granata e spesso lo si vede presente a eventi organizzati dai tifosi.