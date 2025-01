Iago Falque compie 35 anni: tanti auguri all’ex attaccante granata

Oggi l'ex attaccante granata compie 35 anni

Redazione Toro News 4 gennaio 2025 (modifica il 4 gennaio 2025 | 06:11)

Iago Falque compie 35 anni. Nato il 4 gennaio 1990 a Vigo in Spagna, Falque cresce nella cantera del Barcellona, ma non viene mai aggregato alla prima squadra. Passa a parametro zero alla Juventus nell' agosto 2008 ma nell'estate del 2009 viene ceduto al Bari, neopromosso in Serie A. Il 29 luglio 2010 si trasferisce nel Villarreal B con la formula del prestito con diritto di riscatto che, al termine della stagione, non viene esercitato. Il 25 agosto 2011 si trasferisce in prestito per una stagione al Tottenham. Il 16 gennaio 2012 la Juventus comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore per € 1 milione ma a gennaio viene girato subito in prestito al Southampton. Terminato il prestito torna agli Spurs, nel gennaio del 2013 viene ceduto in prestito all'Almería fino al termine della stagione. Il 24 agosto 2013 si trasferisce infatti a Madrid tra le file del Rayo Vallecano, dove colleziona 28 presenze e 3 gol nella Liga.

Il 1º agosto 2014 viene acquistato a titolo definitivo dal Genoa con il quale esordisce in Coppa Italia contro il Lanciano e termina la stagione con 13 gol in 32 partite. Il 1º luglio 2015 si trasferisce a titolo temporaneo alla Roma. Termina la sua esperienza nella Roma disputando in totale 27 gare e marcando 3 reti. Il 18 luglio 2016 viene ufficializzato il suo passaggio al Torino insieme al compagno Adem Ljajić a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Sceglie la maglia numero 14. Segna il suo primo gol nel Toro nella sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta l'11 settembre 2016. Il 4 gennaio 2017 viene ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo da parte del Torino per la cifra di 6 milioni nell'operazione che porta Iturbe a vestire la maglia granata. Termina la sua prima stagione in granata con 12 gol e 8 assist in Serie A. Nella stagione 2017-2018 conferma il buon rendimento in maglia granata e al termine della stagione è il capocannoniere della squadra con 12 reti e 8 assist in Serie A. Nell'estate del 2019 veste la casacca numero 10 e fa il suo debutto con la maglia granata in Europa in occasione del turno preliminare di Europa League contro il Debrecen. Tuttavia trova poco spazio in stagione disputando solo 4 gare in Serie A.

Il 30 gennaio 2020 fa ritorno (in prestito) al Genoa. A fine stagione, però, il Genoa decide di non riscattarlo e il centrocampista fa quindi ritorno a Torino. Il 29 settembre 2020 viene ceduto in prestito al neopromosso Benevento. Rientrato al Torino a fine stagione, il 31 agosto 2021 rescinde il proprio contratto con il club piemontese. Il 23 gennaio 2023 diventa un nuovo giocatore della formazione colombiana dell'América de Cali. Il 29 maggio 2024 viene ingaggiato dall'Alajuelense, con cui sottoscrive un accordo annuale