Il Torino ricorda Mihajlovic: “Sinisa sempre con noi”

Sono passati due anni dalla morte di Sinisa Mihajlovic. Sinisa ha allenato il Torino dal 2016 al 2018 per un totale di 64 panchine con la squadra granata: il tecnico stava lottando da tre anni contro la leucemia. Mihajlovic aveva 53 anni ed è stato allenatore granata dal 25 maggio 2016 a gennaio 2018 e si è sempre distinto per la propria grinta e forza d'animo. Il 13 luglio 2019 l'allenatore serbo aveva annunciato in conferenza stampa di avere la leucemia. Oggi - 16 dicembre 2024 - il Torino ha ricordato il tecnico serbo con un post su X: "Sinisa sempre con noi".