Il torneo dedicato a Beppe Aghemo: a Torino il decimo memorial in suo onore

L'Inter è la prestigiosa novità del 10° Memorial Beppe Aghemo dedicato all'ex presidente del Torino Calcio che il 31 maggio 2000 diede le dimissioni 42 giorni dopo l'insediamento, a causa dei dissidi con il patron Cimminelli. Appuntamento domenica 9 giugno sui campi dell'impianto "Valentino Mazzola" di via Gozzano 11 ad Orbassano. Le categorie sono due: primi calci 2016 (professioniste sotto età con i 2017) ed esordienti 2012 (professioniste sotto età con i 2013). Curioso che il "Beppe Aghemo" sia l'unico torneo in cui poter assistere a un derby tra Juventus e Torino per queste categorie. L'altra big presente è il Monza, già protagonista della scorsa edizione e che entrerà in scena con le altre professioniste nel pomeriggio. Dalle ore 10.00 inizieranno le sfide tra le 24 società dilettanti. In campo, tra le altre, Sanremese, Fossano, Saluzzo, Pinerolo, Pozzomaina e il Moncalieri che Aghemo portò dall'Eccellenza alla serie C2 nel 2000, vincendo anche la Coppa Italia nazionale di categoria nel 1999.