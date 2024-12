In memoria di Julius Schubert

Oggi, 12 dicembre, di 102 anni fa, nel 1922, veniva al mondo Julius Schubert. Nato in Ungheria, ma di origini tedesche, fu naturalizzato Cecoslovacco, indossando la casacca della nazionale in due occasioni. Si legò al Toro nell'estate del '48, quando venne acquistato dal Bratislava. Nella stagione 1948/49 trovò poco spazio, dietro nelle gerarchie a Capitan Valentino Mazzola. Come mezzala riuscì comunque a giocare cinque partite, in una delle quali, la trasferta contro la Pro Patria, trovò anche la via del gol. La sua quinta e ultima presenza è stata in occasione dell'ultima giornata di campionato, a San Siro contro l'Inter. In seguito alla tragedia di Superga, in cui anche Julius perse la vita, inspiegabilmente nessuno tra parenti e amici partecipò ai funerali, né chiese mai che la sua salma fosse riportata in patria, motivo per il quale, da allora e per sempre, Julius riposa al Cimitero monumentale di Torino.