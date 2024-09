Invincibili Kup – Coppa Grande Torino: conclusa la prima edizione del torneo

Si è conclusa ieri - domenica 29 settembre - la prima edizione della "Invincibili Cup - Coppa Grande Torino". Il torneo organizzato da BeKings - agenzia di organizzazione eventi, specializzata in tornei di calcio giovanile - insieme a Torino FC, ASD Pro Eureka, Gassino FC e Caselle Calcio ha visto vincere il Milan 2014 ed il Real Madrid 2015. La sfida inaugurale del torneo ha avuto luogo allo stadio Olimpico Grande Torino venerdì sera, mentre le finali si sono tenute nel campo sportivo del Gassino: all'evento hanno partecipato più di 1500 ragazzi in campo e i tifosi sugli spalti. Alla prima edizione hanno preso parte 120 squadre, di cui 23 società professionistiche (79 italiane, 41 straniere in arrivo da 15 diversi paesi europei), impegnati in 368 partite da 25 minuti l’una (240 sabato, 128 domenica).

Il Milan ha vinto nella categoria dei Pulcini 2014 battendo in finale il Monza per 3-0 (con le reti di Palotta, Ilardi e Portanova). Christian Sartori - il numero 10 del Milan - è stato premiato come migliore giocatore della categoria, mentre il premio come migliore portiere è stato per Matteo Celo del Torino. Il Real Madrid ha vinto invece nella categoria 2015: premiato come miglior giocatore Jaime Alameda, regista del Real Madrid; miglior numero 1 invece per Rafael Tavares del Benfica.