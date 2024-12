La cerimonia al museo del Grande Torino: premiati Schachner e Ferri

Ieri, martedì 3 dicembre, per festeggiare il 118° compleanno del Toro, alle 18 al Museo del Toro si è tenuta la Hall Of Fame Granata 2024, giunta alla 10ª edizione. A questo evento è stata inaugurata la mostra “Uragano Walter Gol” dedicata a Schachner. All’evento hanno partecipato ,oltre all'ex attaccante austriaco, anche altre vecchie glorie granata, come Ferri, Benedetti e Rosina. Durante l'occasione Bearzot è stato inserito nella Hall of Fame granata. Il presidente e il direttore del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, Domenico Beccaria e Giampaolo Muliari, hanno premiato anche Giacomo Ferri e Walter Schachner, due grandi protagonisti del Torino Anni 80, anche loro appunto entrati a far parte della Hall of Fame. «Sono onorato di avere le stesse presenze con la maglia del Torino di Bearzot», ha spiegato Ferri, in granata sin dal settore giovanile. Ritirando il premio ha aggiunto: «Prim’ancora che dai calciatori, si dovrebbe partire dagli uomini che lavorano all’interno del club, affinché trasmettano cos’è il Toro». E cos’è il Toro lo ha capito subito anche Schachner: «Quando ero al Cesena mi volevano anche Juventus, Inter e Milan, ma ho scelto il Toro perché mi voleva più di ogni altra squadra e sapevo che qui potevo fare bene».