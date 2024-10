L’associazione ex Calciatori Granata assegna il premio al migliore del 2023/24

Ecco chi è stato eletto come il migliore della scorsa annata da parte dell'associazione Ex Calciatori Granata: premiazione il 14 ottobre

Enrico Penzo Redattore 9 ottobre - 08:35

L'associazione "Ex Calciatori Granata" ha annunciato che martedì 14 ottobre presso il Castello reale di Moncalieri l'associazione Ex Calciatori Granata consegnerà il Pallone Granata al miglior calciatore del Torino nella stagione 2023-2024. Il premio è stato individuato nella persona di Duvan Zapata.

DI SEGUITO IL COMUNICATO DELL'ASSOCIAZIONE EX CALCIATORI GRANATA:

La seconda edizione del premio Pallone Granata va a Duvàn Zapata.

E’ questa la scelta fatta dall’Associazione Ex Calciatori Granata, che con questo importante riconoscimento incorona il migliore giocatore granata del campionato 2023-2024.

In seguito al serio infortunio patito da Zapata nell’ultima partita di campionato, l’Associazione Ex Calciatori Granata formula a Duvan i più affettuosi auguri e tutti i suoi esponenti esprimono la convinzione che recupererà presto e ritornerà più forte di prima a guidare l’attacco del Torino.

Dopo aver premiato lo scorso anno Alessandro Buongiorno, in questa edizione il Pallone Granata va meritatamente a Duvàn Esteban Zapata Banguero, attuale Capitano del Torino, che nello scorso campionato ha giocato 30 partite da titolare e segnato 12 reti, risultando il miglior marcatore della squadra.

Oltre che per le indubbie qualità tecniche e agonistiche, Zapata è stato scelto per le sue doti umane e per il forte attaccamento ai valori granata dalla giuria presieduta da Claudio Sala e composta da 18 grandi Campioni del Torino di diverse generazioni: tra i quali i “Gemelli del Gol” Paolo Pulici e Francesco Graziani; il Giaguaro Luciano Castellini e Renato Zaccarelli; i pilastri dell’Associazione Ex Calciatori Granata Serino Rampanti e Giuseppe Pallavicini; campioni più recenti come Bobo Vieri, Marco Ferrante, Silvano Benedetti e Antonino Asta.

Nell’occasione è stato anche designato il vincitore della seconda edizione del Trofeo avv. Sergio Cozzolino, attribuito al miglior giocatore granata, del campionato Primavera 2023-2024: Aaron Giammaglichella, 19 anni, centrocampista offensivo con il “vizio” del goal,titolare della Nazionale Italiana Under 19, con presenze anche nell’Under 20. Giammaglichella, che ha esordito a settembre in Serie A, veste la maglia del Torino da 14 anni ed ha fatto tutta la trafila delle giovanili.

Il Pallone Granata è un’iniziativa ideata ed organizzata dall’Associazione Ex Calciatori Granata, che si svolge con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Torino e del Comune di Moncalieri.

La cerimonia di premiazione, con la consegna del Pallone Granata a Duvan Zapata e del trofeo Avv. Cozzolino ad Aaron Giammaglichella, avverrà martedì 15 ottobre, alle ore 18, nella suggestiva Cavallerizza del Castello Reale di Moncalieri (To).

La manifestazione, così come lo scorso anno, vedrà presenti i vertici dell’Associazione Ex Calciatori Granata, i membri della qualificata giuria, rappresentati delle istituzioni e personalità del mondo economico, politico, sportivo e culturale.

Il Pallone Granata, un’esclusiva opera artistica realizzata montando un pallone a riquadri oro e granata su un autentico mattone del vecchio Filadelfia, e il Trofeo avv. Sergio Cozzolino verranno consegnati da Claudio Sala, capitano del Torino dello scudetto 1976 ed attuale Presidente dell’Associazione Ex Calciatori Granata Ets, mentre Serino Rampanti, autentica anima del sodalizio, illustrerà le finalità dell’Associazione.

Vi saranno poi interviste alle Leggende Granata presenti.

A seguire alcuni momenti musicali organizzati da VERTIGO LIVE CLUB, che vedranno sul palco i più famosi cantanti granata, e una degustazione di prodotti di eccellenza del territorio, offerta dallo sponsor dell’Associazione PRESTOFRESCO SUPERMERCATI, insieme a SALUMI BERETTA ed INALPI.

Associazione Ex- Calciatori Granata:

L’associazione Ex Calciatori Granata è stata costituita nel 1959 ed è il sodalizio tra giocatori che hanno militato in una squadra professionistica più longevo d’Italia, e il secondo più longevo in assoluto, dopo quello che unisce i calciatori che hanno indossato la maglia del Barcellona.

Attualmente il direttivo dell’Associazione Ex Calciatori Granata è cosi costituito:

Presidente, Claudio SALA (leggendario capitano del Torino vincitore dello scudetto 1976)

Vicepresidente Vicario: Giuseppe PALLAVICINI

Vicepresidenti: Luciano CASTELLINI, Angelo CERESER, Natalino FOSSATI

Tesoriere: Serino RAMPANTI

Segretario Generale: Pierluigi MARENGO

Altri Membri del Direttivo:

Nello Santin, Massimo Bava, Lorenzo Gobetti, Danilo Careglio, Sebastiano Gambino e Mel Menzio (con delega ai rapporti con i media).

L’associazione Ex-Calciatori Granata è impegnata in diverse attività in ambito sportivo e sociale, tra le quali la più recente è l’istituzione del Premio Pallone Granata.

Premio Pallone Granata

L’Associazione Ex Calciatori Granata ha ideato e organizza la seconda edizione del “Pallone Granata”. Un importante riconoscimento che nasce per premiare il calciatore del Torino che si è maggiormente distinto nel campionato passato, sia per l’impegno e per i risultati sortivi raggiunti, ma anche per lo spirito e i valori granata che ha saputo interpretare. L’obiettivo è assegnare l’Oscar al miglior calciatore del Torino della stagione agonistica precedente.

La particolarità di questo premio è l’essere un assoluto unicum nazionale, in quanto solo il Torino, grazie al più glorioso ed antico sodalizio di ex giocatori, vede un proprio calciatorepremiato ex campioni, che si sono affermati con i gloriosi colori granata checontinuano a portare nel cuore.