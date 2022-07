Lido Vieri compie oggi 83 anni, dodici stagioni tra i pali del Toro

Ottantatre anni fa, nasceva uno dei calciatori che caratterizzò il decennio tra gli anni '50 e '60 in casa Toro: Lido Vieri, portiere fisico e robusto, icona granata di quel periodo. Arrivato al Torino a soli 15 anni, debuttò in prima squadra nella stagione 1957-1958, in un Torino-Alessandria vinto 6-1 dai granata. Restò poi all’ombra della Mole per i successivi undici anni, collezionando 357 presenze. Al termine del campionato 1968-1969 si trasferì a titolo definitivo all’Inter, con cui vinse poi lo scudetto nel1971. Legato ai colori granata, tornò al Torino come allenatore dei portieri (ruolo che ha occupato fino al 2005) subentrando sulla panchina della prima squadra ai tecnici esonerati a più riprese dal 1994 al 1997.